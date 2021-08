España comienza la acogida de los afganos evacuados con doce peticiones de asilo

Nueva York. Los talibanes están buscando a personas que han trabajado con las fuerzas de Estados Unidos y la OTAN en Afganistán para castigarlas y han amenazado con matar o arrestar a sus familiares si no las localizan, reveló The New York Times.

El rotativo cita como fuente un documento confidencial de Naciones Unidas compartido internamente en la organización, fechado este miércoles y proporcionado por el Norwegian Center of Global Analyses, un grupo asesor de amenazas que provee información de inteligencia a agencias de la ONU.

Según el documento, los talibanes tienen una lista de personas y localizaciones, y han ido puerta por puerta “arrestando y/o amenazando con matar o arrestar a miembros de la familia de las personas objetivo a menos que se entreguen ellos mismos”.

Están en especial riesgo los miembros de las fuerzas armadas y la policía afganas, así como personas que trabajaron para unidades de investigación del gobierno derrocado de Ashraf Ghani.

Además, la cadena pública alemana Deutsche Welle denunció este jueves que, en la búsqueda de uno de sus periodistas en Afganistán, los talibanes mataron a un familiar e hirieron a otro grave. Efe