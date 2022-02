España se echa a la calle enarbolando de nuevo el grito de “no a la guerra”

Decenas de miles de personas salieron este domingo a las calles de Madrid, Barcelona, Bilbao, San Sebastián, Vitoria, Valladolid o Alicante, para decir “no a la guerra en Ucrania” y con pancartas pidiendo 'Paz'. En la capital de España, hubo concentraciones en la Plaza de Colón, Plaza de España y ante la embajada de Rusia al grito de “Putin asesino” y “Ucrania libre”.

Una de las marchas pacíficas 'Por Ucrania' salió en torno a las 12:00 horas de la Plaza de Colón con destino a Cibeles, y congregó a unas 40.000 personas, según fuentes de la Delegación del Gobierno en Madrid, a las 15:00 horas. Los manifestantes se concentraron con banderas de Ucrania y pancartas en las que se podía leer: “Paz”, “Stop Putin” y “¡Basta!”. También se escucharon cánticos y proclamas de “Putin asesino”, “Putin fuera de Ucrania”, “Libertad”, “Ucrania libre” y “Europa, España ayuda a Ucrania”. Además, los convocantes facilitaron información sobre cómo ayudar a Ucrania, con puntos de recogida de alimentos, ropa y medicamentos para enviar ayuda a la población.

A esta marcha se sumaron otras dos manifestaciones en Madrid, una en Plaza de España, que congregó a unas 1.200 personas y otra ante la embajada de Rusia, a la que acudieron personalidades como la exdiputada del Parlamento Europeo Paquita Sauquillo, el diputado socialista Manuel de la Rocha, y la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena.

En Barcelona, salieron a las calles unas 300 personas que se concentraron en la plaza Cataluña para protestar contra la entrada de las tropas rusas en Ucrania. Algunos sostenían pancartas con los mensajes 'Stop World War III' ('Detened la Tercera Guerra Mundial') y 'Shelter our sky, we will handle the rest' (Proteged nuestros cielos, nosotros nos encargamos del resto). También se leían pancartas con mensajes 'Say no to Putin' ('Dile no a Putin') y 'NATO Help' ('OTAN, ayuda'). Otros ondeaban banderas ucranianas y un grupo realizó una 'performance' con carteles donde se leía 'Paz'.

Al mismo tiempo, en Euskadi, miles de personas salieron a las calles de las tres capitales para reclamar la paz en Ucrania, mostrar su rechazo a la invasión y reclamar que se apliquen sanciones "más severas" contra Rusia. Asimismo, destacaron la necesidad de defender los Derechos Humanos y "los valores europeos". Organizadas por la asociación sociocultural y de cooperación al desarrollo Ucrania-Euskadi, las movilizaciones arrancaron a las 12:00 horas desde el Sagrado Corazón, en el caso de Bilbao, así como desde el Kursaal y la Plaza Bilbao, en San Sebastián y Vitoria.

Mientras, en Valladolid, el autor y los promotores del espectáculo 'África, un canto a la paz' convocaron una concentración en la Plaza Mayor bajo el lema 'la paz es tuya', donde se pidió el cese del conflicto en Ucrania y de los que hay en el resto del mundo. El autor de la obra, Sergio Sanjuán, acompañado de la protagonista, reclamó poner fin a la guerra en Ucrania a la vez que ha asegurado que “las armas no son el camino”. “Solo unidos se podrá conseguir la paz”, señaló.

Multitudinaria protesta en Berlín. Más allá de España, el clamor para frenar la guerra en Ucrania se extiende por otras plazas como Berlín, donde unas 100.000 personas protestaron contra la invasión rusa. Los asistentes portaron banderas de Ucrania y pancartas en las que se podían leer mensajes como 'Parad la guerra' o 'Solidaridad con Ucrania'. El encuentro, convocado por sindicatos, iglesias, grupos ecologistas y organizaciones pacifistas, superó ampliamente las expectativas, pues en un principio se calculaba que la afluencia rondase las 20.000 personas.