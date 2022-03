Estados Unidos anuncia que cierra su espacio aéreo a los aviones rusos

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha informado este martes que cerrará su espacio aéreo a los aviones rusos en represalia por la invasión rusa de Ucrania, sumándose así a los cerca de dieciocho países que ya han dado ese paso.

“Esta noche anuncio que nos uniremos a nuestros aliados para cerrar el espacio aéreo estadounidense a todos los vuelos rusos, aislando aún más a Rusia y agregando una presión adicional a su economía”, ha destacado Biden esta noche en Washington durante su intervención en el Estado de la Unión.

En este sentido, el presidente de Estados Unidos ha explicado que la invasión rusa del territorio ucraniano estaba “premeditada” y ha acusado al presidente ruso, Vladimir Putin, de “rechazar las intentos de diplomacia”.

“La guerra de Putin fue premeditada y no provocada (...) Pensó que occidente y la OTAN no responderían, y pensó que podía dividirnos aquí, en casa. Putin estaba equivocado, estábamos listos”, ha señalado Biden.

El mandatario estadounidense ha apuntado, además, que a lo largo de la historia hay una lección que se ha podido aprender, y es que “cuando los dictadores no pagan el precio de su agresión, provocan más caos”, en alusión a las decisiones adoptadas por Putin en los últimos días y su invasión a Ucrania.

“Hace seis días, Vladimir Putin trató de sacudir los cimientos mismos del mundo libre. Pensó que podría hacer que se doblegara a sus formas amenazantes. Pero calculó mal. Pensó que podría entrar en Ucrania y el mundo se derrumbaría. En su lugar, se encontró con un muro de fuerza que nunca anticipó o imaginó”, ha destacado.

Biden se ha referido a los ciudadanos que han bloqueado tanques con sus cuerpos en las ciudades ucranianas y ha dicho que “todos”, desde estudiantes hasta maestros jubilados, se han convertido “en soldados defendiendo su patria”.

El mandatario estadounidense ha señalado que los ucranianos han coontratacado “con puro coraje”, aunque ha advertido de que “los próximos días, semanas, meses, serán duros para ellos”. “Un pueblo ucraniano orgulloso, que ha conocido 30 años de independencia, ha demostrado repetidamente que no tolerará a nadie que intente hacer retroceder a su país”, ha dicho.

Asimismo, Biden ha resaltado que Estados Unidos y los aliados brindarán apoyo a los ucranianos “en su lucha por la libertad” y ha destacado que será asistencia militar, económica y humanitaria para “ayudar a aliviar su sufrimiento”.

Sin embargo, ha dejado claro que Estados Unidos no movilizará a sus tropas al territorio: “Permítanme ser claro. Nuestras fuerzas no se comprometerán y no participarán en el conflicto contra las fuerzas rusas en Ucrania”.

Por el contrario, ha confirmado que reforzará a la Alianza Atlántica proporcionando “fuerzas terrestres estadounidenses, escuadrones aéreos, despliegues de barcos”, incluidos Polonia, Rumania, Letonia, Lituania y Estonia con el objetivo de “defender a los aliados de la OTAN en caso de que Putin decida seguir avanzando hacia el oeste”.

“El Departamento de Justicia de Estados Unidos está reuniendo un grupo de trabajo dedicado para perseguir los crímenes de los oligarcas rusos. Nos unimos a nuestros aliados europeos para encontrar y confiscar sus yates, sus apartamentos de lujo, sus jets privados”, ha destacado.

“Sé que las noticias sobre lo que está sucediendo pueden parecer alarmantes para todos los estadounidenses. Lo que quiero que sepan es que vamos a estar bien. Vamos a estar bien”, ha agregado en un intento por calmar a la población estadounidense.

“Cuando se escriba la historia de esta era, la guerra de Putin contra Ucrania habrá dejado a Rusia más débil y al resto del mundo más fuerte”, ha sentenciado el presidente, agregando que a lo largo de la Historia “hemos aprendido esta lección cuando los dictadores no pagan un precio por su agresión”.

BOEING SUSPENDE OPERACIONES EN MOSCÚ. Poco después del discurso, la empresa estadounidense Boeing ha confirmado que suspenderá operaciones importantes en Moscú y ha informado de que cerrará temporalmente su oficina en Kiev, ha adelantado la cadena CNN.

“También hemos suspendido los servicios de repuestos, mantenimiento y soporte técnico para las aerolíneas rusas. A medida que continúa el conflicto, nuestros equipos se centran en garantizar la seguridad de nuestros compañeros en la región”, ha dicho un portavoz en un comunicado.

Tal y como recuerda el periódico ‘The Washington Post’, las sanciones de la Unión Europea prohibieron recientemente la exportación de piezas para Airbus y otros aviones a Rusia, junto con la prohibición de las aerolíneas rusas en el espacio aéreo europeo.



MADRID. E.P.