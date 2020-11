Estados Unidos cerró las urnas ayer con la tensión electoral por las nubes

···Las autoridades del Partido Demócrata en la zona de Orlando (centro de Florida) denunciaron que al menos una docena de personas de esa formación recibieron llamadas telefónicas automáticas diciéndoles que no salgan de sus casas y “se mantengan seguros”. Según CNN, el FBI investiga iguales llamadas y mensajes de texto en otros puntos del país que presuntamente tienen como propósito que la gente no vaya a votar en las elecciones presidenciales, en las que el demócrata Joe Biden, según todas las encuestas marchaba por delante.

···El candidato demócrata a la Presidencia de EE. UU., Joe Biden, regresó en la tarde de ayer a su cuartel general de Wilmington (Delaware) para esperar al cierre de los colegios y los resultados, después de pasar la mañana apurando la campaña en pequeños actos con votantes en el estado de Pensilvania, al que el demócrata trata como la piedra angular de sus posibilidades de victoria.

···Con los cines en coma y las salas de conciertos al borde del jaque mate, Hollywood y el mundo del espectáculo en EE. UU. se volcaron en el único show que no cerró por la pandemia: la campaña por la Casa Blanca y la ofensiva demócrata para derrotar a Trump. Si Biden no gana no será por la falta de estrellas en sus filas.