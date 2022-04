Feijóo advierte a Sánchez de que no confunda moderación con sumisión

Santiago. El próximo adiós de Feijoo a la Presidencia de la Xunta sigue dando juego a la oposición en Galicia. Tanto BNG como PSdeG afean su “ausencia” de la Comunidad en un momento que califican de “crítico” y le achacan que esté más preocupado de sus siglas que de adoptar medidas ante la situación de emergencia que viven los gallegos .

En este sentido se pronunció Noa Presas (BNG), que presentó una moción en la que demandaba diferentes propuestas ante la inflación disparada. Entre otras, pedía una reforma del IRPF para una mayor progresividad y medidas para la deflación de la tarifa del IRPF autonómica, así como aprobar ayudas directas a los sectores agroganadero y del mar, unido a un aumento de la Risga. Su intervención sirvió para alertar de que, previsiblemente, el IPC gallego superará el 10% de subida, por encima de la media española en el último mes.

Resaltó que los gallegos, además de que se están “empobreciendo más rápido que el resto del Estado”, cuentan con salarios y pensiones más bajas, a lo que se suma “menos capacidad de resistencias” por las políticas populares, quejándose de que el PP “está más preocupado en salvar sus propias siglas que en atender la situación de emergencia que viven los gallegos”.

Más explícito aún se mostró el secretario general del PSdeG, Valentín González Formoso, quien reprochó este lunes a la Xunta que ninguno de sus miembros acudiera al Parlamento, lo que a su juicio demuestra “la ausencia” del Gobierno en el momento “más crítico” de la economía y situación política de Galicia en los últimos 30 años, por los efectos de la pandemia, de la inflación y de la guerra de Ucrania.

En declaraciones a los periodistas en A Coruña, subrayó que en las últimas semanas y este fin de semana pasado, con motivo del Congreso del PP, el Ejecutivo gallego está “más preocupado” por la sucesión de su presidente, Alberto Núñez Feijóo, que de adoptar medidas que alivien la situación de los transportistas, ganaderos, agricultores o pescadores.

Aseguró que el suyo es “un partido institucional, de gobierno, no es un partido de pancartas ni del 'no' sino acostumbrado a gobernar” en la propia Xunta o en ciudades como A Coruña, Santiago, Vigo, Ferrol o Lugo, entre otras Un partido, en definitiva, prosiguió el de As Pontes, que “va a liderar la alternativa de gobierno comprometido” con Galicia.

Por eso y tras ser preguntado por las afirmaciones de Diego Calvo acerca de que el PP ampliará su base de votantes a Vox y a los socialistas descontentos con el PSOE, aseguró que “no es fácil que a un socialista se le pueda incluir en el mismo paquete de convicciones que a Vox”.

En esta representación de mundos tan distintos, continuó, habrá que ver “cómo el PP es capaz de asumir parte del discurso de Vox para captar esos votantes”, una situación que consideró el “talón de Aquile” del PP, ya que, ejemplificó, el partido de Santiago Abascal entrará en las instituciones en Castilla y León.