Feijóo critica que la Ley Trans “pone en peligro” los logros del feminismo

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado que la Ley Trans “pone en peligro” los logros de la lucha feminista, porque “trivializa el ser mujer o ser hombre” y porque se facilita que “un menor pueda someterse a una intervención quirúrgica en la mayoría de las veces irreversible sin ser asesorado de forma adecuada”.

Así ha respondido en una entrevista en Esquire, recogida por Europa Press, en la que ha defendido que esta ley no atiende a la causa histórica del feminismo, por lo que “las feministas tienen razón”. “Además, es una ley impuesta por una minoría contra la mayoría”, ha añadido.

En otras cuestiones de tipo social, el líder popular ha afirmado que el aborto “es una decisión muy difícil”, en la que “tenemos que respetar a la gente que la toma, pero también hay que ayudar a quien ha decidido no seguir ese camino”.

Respecto a los derechos LGTBI o la identidad de género, ha afirmado que el posicionamiento más honesto ante estos temas es “desde el respeto”.

“Hay diferentes formas de amar, de convivir, de crear una familia. Solo desde el respeto se entiende por igual una familia numerosa, una monoparental o la soltería por convicción. Pero imponer las cosas, etiquetar a las personas, menospreciar lo que piensan, decidir qué está bien y qué está mal...”, ha explicado.

EL PP “EN PARADA CARDÍACA” TRAS LA DIMISIÓN DE CASADO

Feijóo ha reconocido que la formación estaba “en parada cardíaca y había que reanimar al enfermo” tras la dimisión del expresidente Pablo Casado al frente del partido, pero ha reivindicado que “hoy es un cuerpo sano, con expectativas e ilusionado”.

En la entrevista reconoce que el compromiso por presidir el partido ha pesado: “Sí, no cabe duda que ha pesado mucho pensar que si el PP tiene un problema serio yo no voy a asumir la responsabilidad de no haber hecho nada”.

Aún así, ha defendido que el PP es un partido fundado “hace cuarenta años y pico, con la Constitución española” y ha nacido “para defenderla, para aplicarla y para sentirse orgulloso de ella”. Por tanto, ha resaltado que “el PP ha sido muchas cosas antes de Feijóo y lo será después de Feijóo”.

De su cargo en Galicia, el líder popular ha destacado su mandato al frente de la comunidad autónoma: “Allí llevaba 13 años de presidente y había ganado cuatro elecciones con cada vez mejores resultados”. “Ahora he pasado de eso a ser jefe de la oposición y pretender que me voten”, ha añadido.

A nivel personal, Feijóo ha reconocido que el cambio desde el punto de vista familiar ha sido “duro”, sobre todo por su hijo. “Tuvimos que meter a un niño, de 5 años, en un coche un sábado para traerle a Madrid y que comenzara en un colegio nuevo un lunes. Dejaba atrás a su edad todo: su ciudad, sus amigos, la plaza donde jugaba... me afectó verlo”, ha explicado el presidente del PP.

Sin embargo, ha asegurado estar “convencido” de que es “una oportunidad” y se siente “seguro” de que su hijo “algún día lo entenderá”, mientras que “su madre, Eva, ya conocía bien el cambio, ya estuvo trabajando en Madrid y sabe bien lo que es esto”.

IR CONTRA LOS DEMÁS, “UNA VIRTUD” DE SÁNCHEZ

Al ser preguntado sobre una virtud del actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Feijóo ha afirmado que sería “ir contra todos sus compañeros para lograr sus propios objetivos”, a lo que ha asegurado que él “sería incapaz”.

Además, ha reconocido que gracias a esa “virtud” ha llegado a ser secretario general del PSOE y presidente del Gobierno. “Desde el punto de vista de los resultados, es una gran virtud. Si tu objetivo fundamental en la vida es ser presidente del Gobierno, a cualquier costa... yo reconozco que esa virtud no la tengo”, ha defendido.

Así, Feijóo ha confesado que “no sería capaz de haber provocado tres elecciones generales en mi país y haber abandonado a todos los que me acompañaron por el camino”, pero ha reconocido “el éxito de ese concejal de la oposición del Ayuntamiento de Madrid que se presenta a secretario general del PSOE”.

Asimismo, de la presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha destacado que es una persona que “tiene muy claras las cosas y las dice con mucho desparpajo y ha sabido conectar con la inmensa mayoría de los ciudadanos de Madrid”.

Del expresidente del PP Pablo Casado ha resaltado que es un gran parlamentario y un gran orador. “En eso es mejor que yo”, ha reconocido.

¿CÓMO ES FEIJÓO CUÁNDO NO ES POLÍTICO?

El presidente del Partido Popular ha respondido a algunas preguntas alejadas de su cargo político y que tratan de ver cómo es en su día a día y cuáles son su gustos.

Debido a su cargo político, Feijóo ha asegurado tiene que viajar dos o tres días por semana y trabajar tres de cada cuatro fines de semana, por lo que ha abandonado algunas actividades, entre ellas el cine.

Sobre música, ha aclarado que ha escuchado “de todo tipo” en su vida, ha destacado su preferencia por Leonard Cohen y ha afirmado que es “muy de Sabina, de los Who, Supertramp, la Creedence y hasta de C. Tangana”.

En cuanto a la bebida, ha afirmado que el agua es la “bebida perfecta”, pero una cerveza tostada “no tiene ninguna contraindicación”, junto “con un vino para cenar en casa con los amigos”.



MADRID. E.P.