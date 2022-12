Feijóo denuncia que el independentismo gobierna España y exige elecciones ya

La batalla campal que sacudió este jueves al Congreso tras obtener luz verde por la vía de urgencia la reforma del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional para cambiar la fórmula de elección de sus miembros, junto con la derogación de la sedición y la rebaja de la malversación, tuvo ayer una intensa resaca.

El Gobierno, a través del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, invitó al PP a que retire el recurso ante el TC en el que pide medidas cautelarísimas para frenar la tramitación de los cambios en el Poder Judicial, advirtiendo de las consecuencias “impredecibles” que tendría si saliese adelante. Enfrente, lejos de amilanarse, Alberto Núñez Feijóo pidió elecciones anticipadas, acusó al PSOE de abandonar la Carta Magna y sostuvo que España está hoy gobernada por los independentistas.

El líder de los populares lamentó que este jueves se viviera en la Cámara Baja “un día negro de la democracia española” y reclamó “sosiego” ante una situación en la que Pedro Sánchez “no tiene límites”. En declaraciones antes de reunirse con la patronal valenciana CEV, señaló que la pasada jornada parlamentaria será recordada porque “por primera vez en las Cortes Generales gana el independentismo y pierde el constitucionalismo”, aseguró.

“Lo de ayer –por el jueves– no había ocurrido jamás” en España, prosiguió, avisando de que ya “no hay límites” desde el Gobierno y sus socios parlamentarios pues se insulta a los jueces y al poder judicial y se “homologa” a los magistrados del Tribunal Constitucional con los guardiaciviles golpistas del 23F. Lo ocurrido, a su juicio, “nos debe llamar la atención; no todo vale para mantenerse en el poder, no todo es legítimo cuando se sabe que se legisla de forma ilegal y en contra del Tribunal Constitucional”.

Para el extitular de la Xunta, lo aprobado fue más grave que las declaraciones de independencia que se ratificaron en el Parlamento catalán en 2017 porque entonces el PSOE “estaba con la Constitución” y este jueves, ese partido la “abandonó”. “Lamentablemente –añadió– esto nos lleva a seguir defendiendo la Constitución, el Estado de derecho y un mensaje a todos los españoles, reivindicando el respeto al Tribunal Constitucional decida lo que decida, a la independencia judicial decidan lo que decidan los jueces, y la convivencia y la Constitución. La oposición y el PP lo harán, con tranquilidad y el sosiego que se necesita en un Estado de derecho”.

Preguntado por en Bruselas del presidente español acusando al PP y a Vox de urdir un “complot” para “amordazar” al Parlamento, Feijóo fue rotundo: “Ese lenguaje populista es impropio de un primer ministro europeo”. Insistió en que es “muy peligroso” que desde el Ejecutivo se insulte a los jueces; llamó “a la calma, a proteger la Constitución y la igualdad de los ciudadanos ante la ley”, y reclamó a los ciudadanos que asisten “perplejos” al debate político “un poco de sosiego”.

“Que no olvidemos los españoles lo que está pasando y nos dejen votar, que nos consulten. La mayoría (electoral) tiene derecho a defenderse votando en las urnas, y en la situación en que estamos Sánchez nos debe devolver los votos para poder ejercerlos nuevamente”, reivindicó el presidente del PP.

Por su parte, antes de participar en un acto por el 155 aniversario del nacimiento de la periodista y precursora del feminismo Carmen de Burgos, el ministro Bolaños afirmó que “no hay nada que pueda parar la soberanía popular del parlamento” y una votación de diputados elegidos democráticamente por los españoles. “No ha pasado en 40 años de democracia que se pare una votación”, indicó, para añadir que si Feijóo “encabeza esta operación, mal, pero si con ella obedece a los elementos más extremistas y menos democráticos de la derecha en este país, peor”.

Para el responsable de Presidencia, el PP fue “demasiado lejos, está tensionando las instituciones democráticas, el Congreso, el Senado, el Constitucional y retorciendo la ley” con su recurso. Insistió en que no puede imaginar lo que puede ocurrir la semana que viene si el recurso prospera, lo cual tendría unas consecuencias “impredecibles”. Por eso, agregó, es una enorme “irresponsabilidad” del PP, que debe retirar el recurso “hoy mismo”.

En general, desde el Gobierno confían en que el Tribunal Constitucional no suspenda la reforma del Código Penal que incluye cambios en la elección de miembros del propio tribunal de garantías, para que pueda ser aprobada el jueves, fecha fijada para el pleno del Senado que la tiene que ratificar. Varios ministros llamaron ayer a la responsabilidad a los magistrados del TC para que no paralicen un procedimiento legislativo en curso, algo sin precedentes en la democracia española, que, sin embargo, desean PP, Vox y Ciudadanos.

En el Senado se reunieron este viernes la mesa y la junta de portavoces de su Comisión de Justicia y fijaron un trámite exprés: cabrán enmiendas hasta el lunes por la tarde y el martes por la mañana la comisión tendrá vía libre para incluir en la agenda del pleno del jueves una reforma penal que suprime la sedición como delito y rebaja las malversaciones sin ánimo de lucro.

En la misma ley se incluye una eliminación de la mayoría de tres quintos del CGPJ para renovar a los magistrados del TC cuyo cargo haya caducado al menos tres meses antes, con la que el Gobierno aspira a un desbloqueo de la renovación del tribunal, ante el que recurrieron PP y Vox. La vicepresidenta primera del Ejecutivo, Nadia Calviño, apeló este viernes al “sentido común y a la responsabilidad” de los miembros del TC para recuperar el “respeto” entre instituciones.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se pronunciará a buen seguro este sábado al respecto, ya que participará en un acto preelectoral en Valencia, la misma ciudad desde donde Feijóo tildó este vierenes de "día negro de la democracia española" a la votación de la reforma penal en el Congreso, de la que sus diputados se ausentaron.

Otras reacciones. También muy crítica se mostró la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, quien considera equiparable la reforma penal con “el golpe” del Parlament catalán de hace cinco años. Vox, en una línea similar, también urgió este viernes al Constitucional y a la mesa del Senado para que se suspenda la tramitación parlamentaria en la Cámara alta de la proposición de ley de reforma del Código Penal y evitar lo que denominado "golpe institucional” del Gobierno y los "perjuicios irreparables que se producirían" de continuar con ella.

Por el contrario, el líder de Más País, Íñigo Errejón, no ve semejanzas con lo ocurrido entonces en Cataluña y sí cree que el “punto de no retorno” para la democracia pudo haber llegado si el TC hubiese impedido votar al Congreso, un hecho “que no tiene parangón” y tras el cual serían inciertos los siguientes pasos. Un exvicepresidente del TC, Eugeni Gay, dejó clara su opinión de que el tribunal de garantías puede revisar las leyes aprobadas pero no debería impedir su procedimiento previo, ya que, ha expuesto: "No hay un poder superior al del Congreso de los Diputados".