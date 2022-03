Feijóo ofrece a Sánchez sus "votos" para un "ajuste de gasto político y burocrático"

MADRID. EP. El presidente de la Xunta de Galicia y candidato a presidir el PP, Alberto Núñez Feijóo, ha ofrecido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sus "votos" para "un ajuste de gasto político y burocrático". Así lo ha expresado en una entrevista publicada este domingo por el periódico La Razón, recogida por Europa Press, en la que ha asegurado que el PP está dispuesto a escuchar al presidente en una discusión sobre las "grandes cuestiones" de España. "Cuando estemos de acuerdo con las políticas del Gobierno, diremos que 'sí'. Y cuando no las compartamos, diremos que 'no'. Yo no creo en la política del 'no' a todo, y si alguna vez podemos decir que 'sí', no dejaré de hacerlo por supuestos intereses de partido", ha garantizado.

No obstante, ha lamentado que los hechos de estas últimas semanas, como el cambio en la posición sobre el Sáhara Occidental, "no dan pie" a tener expectativas sobre un tiempo de acuerdos de Estado. "La ruptura de una política exterior consensuada durante 40 años también dificulta mucho hablar con el presidente del Gobierno de políticas de Estado", ha dicho. También, ha afeado a Sánchez que actúe como secretario general de su partido y gobierne "con unos socios que no creen en España". "Está al frente de un Gobierno en el que el 20% de sus ministros no comparten sus políticas ni respetan su liderazgo", le ha advertido.

ACUERDO EN BRUSELAS. Respecto al acuerdo alcanzado por Sánchez en Bruselas para la bajada de los precios de la energía, el candidato a presidir el PP ha descartado emitir una valoración hasta "conocerlo" ya que, a su juicio, hasta ahora no se sabe "nada más allá del triunfalismo del presidente". Sin embargo, ha recordado que ya en la pasada de Conferencia de Presidentes que se celebró en La Palma se acordó bajar impuestos, mientras Sánchez "nada ha hecho", ha criticado. "Es evidente que el Gobierno no fue capaz de convencer al resto de países de la UE y se ha conformado con una alternativa improvisada, de la que, como digo, no sabemos nada", ha añadido sobre el acuerdo anunciado por el presidente, para lamentar que "carece de estrategia clara para abaratar el precio de la electricidad".

En este sentido, ha arremetido también contra la política energética del Gobierno que, ha denunciado, se basa en la "improvisación " y "enfrenta el riesgo de colapsar la economía por un planteamiento estrictamente ideológico".

Respecto al paro de transportistas, ha lamentado que se hayan perdido más ingresos por el conflicto "que el gasto que hubiera supuesto actuar desde un primer momento para compensar al sector por la subida del combustible". Feijóo ha concluido reiterando que su objetivo al frente del PP será "volver a tener un partido de mayorías, de centro derecha y reformista" tras la crisis interna. Asimismo, ha señalado que su proyecto "no es pensar en Vox" a la hora de formar Gobiernos, pero si "buscar pactos con otras fuerzas políticas, pactar con la gente".