Feijóo pide a Sánchez que deje "la soberbia" y su política económica "fracasada" ante el riesgo de recesión

BILBAO. EUROPA PRESS. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado la política económica "errática y fracasada" del Gobierno y, tras pedir a su presidente, Pedro Sánchez, que deje de ser "tan soberbio", ha pedido un cambio en las políticas porque constata "riesgo de recesión". Feijóo ha realizado estas manifestaciones en la sede del PP de Getxo (Bizkaia), momentos antes de participar en un almuerzo coloquio con empresarios vascos. Esta cita ha venido precedida de una visita al Museo Guggenheim, "icono" para Euskadi y a Petronor, de la que ha destacado que es una de las empresas energéticas "más importantes" del País Vasco y "determinante" en los ingresos de Bizkaia.

El líder de los populares ha señalado que, con esta visita a Euskadi, quiere, además de "escuchar y reflexionar", trasladar a los empresarios vascos las propuestas del PP en un momento económico "crítico", que está siendo "muy delicado" para las familias, los trabajadores y para las empresas. Según ha manifestado, en el almuerzo con los empresarios hablarán de "economía, economía, y economía" porque "es la primera preocupación de los ciudadanos, de las familias" y también "debería ser la de los partidos políticos".

En este sentido, ha lamentado que la inflación "ha saltado a los dos dígitos, la más alta desde el año 1985, desde el siglo pasado cuando se trabajaba con pesetas", lo que conlleva "un empobrecimiento de las rentas de los trabajadores y una pérdida de competitividad de las empresas".

A su juicio, es el "primer problema" que tienen las familias, las empresas". Además, ha añadido que es inflación del 10,2% no es algo que haya surgido en los últimos meses porque 2021 se cerró con un 6,7%, de manera que ya había una escalada de inflación antes de la guerra de Ucrania. Núñez Feijóo ha indicado que es "insólita" la escalada de precios y ha comparado la situación de España con la de Alemania, que baja su inflación en mayo, y Francia, que "la contiene".

El líder de los populares ha afirmado que "sorprende mucho" que, ante "un problema", se estén "creando más problemas" y, en este sentido, ha afirmado que las prioridades del Gobierno central no son las economías, sino "la aprobación de leyes con un alto contenido ideológico que dividen y separan a la sociedad". "Y es intentar tapar los problemas económicos creando más problemas al conjunto de la sociedad, entendemos que la política debe ser útil, la que enfrenta los problemas reales de los ciudadanos", ha agregado. El líder del PP ha asegurado que la política económica "errática" del Gobierno está causando "muchos problemas" y ha asegurado que "las políticas económicas no son ideología, son economía". "Ayer le escuche al señor Sánchez que considera que el Gobierno está molestando a los grandes poderes económicos, se equivoca, el Gobierno está molestando a las pymes, a los autónomos, a los parados y a las familias. No se crean estas declaraciones, lo que hay que creer es lo que vemos y es que en la economía española, a medida que van pasando los trimestres, la situación es más delicada", ha añadido.

Por ello, ha indicado que no se puede ser "tan soberbio" porque, "cuando uno aplica una política que no funciona, lo que debe hacer es cambiarla". Núñez Feijóo ha manifestado que el Gobierno no solo no acepta este tema como "problema", sino que intenta trasladar que está "muy contento" y se ha de "celebrar una inflación del 10,2%" porque las medidas económicas del Ejecutivo son "idóneas". En este sentido, ha afirmado que sus medidas económicas son un "fracaso". "El fracaso no es una opinión, el fracaso son los datos de la inflación", ha añadido.

El líder popular ha calificado de "tardías, incompletas y limitadas" las medidas del Gabinete de Sánchez y, en relación a la excepción ibérica de los precios energéticos y el tope del precio al gas, ha afirmado que lo único que está produciendo es un "incremento" del precio de la energía y "una subvención del consumo de electricidad por la interconexión a los vecinos franceses". Ha añadido que adicionalmente se da alguna bajada de algunos consumidores domésticos "que van a pagar otros consumidores y otras empresas en los próximos meses", por lo que lo único que se ha hecho es "socializar un problema y no resolver el problema".

También ha criticado la disminución de los 20 céntimos en el litro de gasolina y de gasoil, en la medida en que, al subir más de 30 céntimos el litro, el efecto "no es bajar 20 céntimos sino subir 10 céntimos hasta un total de 30".

"ATMÓSFERA DE INSEGURIDAD". Por lo tanto, tras insistir en que la situación es "muy compleja", ha asegurado que un político no debe "mentir" porque, cuando lo hace, no solamente "no cumple con su deber" sino que está creando "una atmósfera de inseguridad que agrava los problemas de la economía real". Alberto Núñez Feijóo ha señalado que los datos "mes a mes" de la economía española "arrojan más preocupación" porque España sigue siendo el país con el "doble de paro" de la UE y también la economía que más se ha endeudado en el sector público, con un 20% de incremento de deuda sobre PIB, "el doble de lo que se han endeudado la media de los países de la UE en los últimos años, a razón de 210 millones de euros nuevos de deuda pública cada día".

El líder del PP ha precisado que es un "problema adicional" ante la "eventualidad" de un incremento de los tipos de interés. Además, ha agregado que el Gobierno central "no es capaz de ejecutar fondos europeos ni a la economía vasca ni a la economía española" y ha aludido a su "incapacidad de gestión", a su "desconfianza sistemática en las comunidades autónomas y a la acaparación centralista en una visión antigua de lo que es la España de los autonomías y la España de la corresponsabilidad".

Núñez Feijóo ha lamentado que el Ejecutivo de Sánchez no acepte las propuestas de su partido de un plan para la economía de las familias y empresas, sino que "las desoye y oculta", aunque "han copiado dos o tres consideraciones como bajar el IVA de la electricidad al 5% o una ayuda a los hogares vulnerables que no hacen declaraciones de la renta". El dirigente del PP ha vuelto a reiterar sus propuestas, que son "políticas del Estado", van "por el buen camino" y son "útiles y razonables" como ajustar la tarifa del IRPF a las rentas de menos de 40.000 euros con efectos retroactivos desde enero.

RECESIÓN. A su juicio, esa medida podría suponer "una inyección" para mejorar el consumo interno, ya que ha caído un 2% en el primer trimestre. "Por lo tanto, tenemos un riesgo de recesión que tenemos que evitar en la medida de lo posible", ha dicho. Asimismo, ha defendido "ajustar el gasto improductivo, el gasto político y el gasto burocrático de la Administración General del Estado" porque se está ante el "Gobierno más caro de la democracia".

Su tercera propuesta tiene que ver con ejecutar los fondos europeos para mejorar la competitividad de la economía y ello significa "descentralizar" su ejecución en las comunidades autónomas y adicionalmente inyectar 5.000 millones "de forma inmediata en empresas y en autónomos". Otra iniciativa es solicitar a Bruselas autorización para la exención temporal en el impuesto de hidrocarburos porque "no se puede seguir pagando el litro de la gasolina y del diesel a 2 euros" porque conlleva un impacto "inmediato" en los precios.

Por lo tanto, Núñez Feijóo ha afirmado que otra "política económica es posible" y cree que el Gobierno debería hacer una reflexión y "recoger políticas económicas que están triunfando en otras comunidades autónomas" como Madrid, Andalucía, Murcia y Galicia que están rebajando el IRPF a las rentas más bajas, lo que produce "un mejor comportamiento" del crecimiento y en la deuda pública.