Feijóo pide un "punto de encontro" entre Casado e Ayuso para "liquidar a hemorraxia que está a sufrir o PP"

SANTIAGO. EP. O presidente do PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, lamentou este venres o "espectáculo" vivido o xoves entre a dirección do PP e a presidenta da Comunidade de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, e pediu "capacidade de reacción" e un "punto de encontro" para "liquidar a hemorraxia que está a sufrir o PP". En resposta a preguntas dos medios, o xefe dos populares galegos reiterou o seu apoio ao presidente do PP nacional, ao que pediu que "solucione un problema que o partido non merece". "Reitérolle o meu apoio e a miña lealdade para que busque unha solución a un problema que os votantes, os militantes e o conxunto dos españois, neste momento non merecen", dixo.

A continuación, sostivo que "o espectáculo" deste xoves "non beneficia a ningún dos dirixentes do PP" e, máis aló, "prexudica a unha alternativa de goberno que é a única posibilidade de cambiar a un moi mal Goberno". Para Núñez Feijóo, "é moi difícil pedirlle aos votantes que se unan na contorna dun proxecto de centro dereita como o PP" se "acreditan que o que non está unido é o propio partido". "Neste contexto, onte foi un día moi desafortunado, e espero que teñamos a suficiente cintura e a suficiente capacidade de reacción para liquidar a hemorraxia que está a sufrir o PP", sinalou o presidente galego, que confiou en que Pablo Casado "acerte coa súa decisión" e "busque un punto de encontro entre a dirección nacional do partido e o Goberno da Comunidade de Madrid".

Sobre esta última cuestión, Alberto Núñez Feijóo circunscribiu "o problema" a un enfrontamento entre un goberno autonómico e a dirección do partido. "O PP non está en crise, o que hai é un desencontro profundo e lamentable entre a presidencia da Comunidade de Madrid e a dirección do partido", engadiu.

"LEAL" AO PRESIDENTE. Núñez Feijóo, que recoñeceu ter falado con Pablo Casado --"e falarei con el todas as veces que mo requira"--, reiterou que a súa "responsabilidade" lévao a "ser leal" co presidente nacional do seu partido e co partido en si mesmo, así como a manifestar a súa opinión. "Dentro da lealdade está a responsabilidade de dicir o que un pensa", sentenciou. Con iso, manifestou que "o problema creado onte" ten que "ter unha resolución rápida", de "días", para non "faltar ao compromiso" cos cidadáns. "O noso compromiso non é dedicar aos problemas internos do partido as nosas enerxías. O noso compromiso é liquidar problemas, non crealos, e facer unha oposición a un goberno que o consideramos realmente malo para os intereses dos cidadáns", subliñou.

En canto á súa posición nesta situación, Núñez Feijóo lembrou que é "presidente de Galicia" e o seu compromiso pasa por "achegar á política nacional" a súa "visión", a súa "óptica" e a súa "opinión". "Ademais, non teño ningunha limitación para facelo. Opino libremente sobre as cousas que afectan o meu partido ou ao meu país", destacou, "Ese é o meu papel, foino así nos últimos anos e ségueo sendo agora".

EXPLICACIÓNS DE AYUSO. Sobre a explicación dada por Díaz Ayuso en relación ao contrato ao seu irmán, que dixo non coñecer de forma directa, considerou que a supón "bastante lóxica" no contexto no que se produciron os feitos. "Comprenderá que, neste momento, ninguén coñece con exactitude o conxunto de expedientes administrativos que nun momento de emerxencia sanitaria se produciron desde o punto de vista das compras" relacionadas coa pandemia, indicou Núñez Feijóo.

En relación a esta cuestión, referiuse aos problemas para a compra de material sanitario e máscaras durante os momentos máis duros da pandemia, nos que o Sergas "tivo moitas dificultades" para facerse con este material. "Había cargueiros nos que unha vez que se tiña o contrato, ao final non se producía a subministración porque os prezos bailaban en función do servizo de saúde do país que poxaba máis polo material", engadiu. No entanto, dixo, descoñece este expediente en concreto e afirmou que ante "calquera dúbida" e "calquera sombra" relacionada cun investimento público, "a administración afectada ten que dar as explicacións normais e contundentes".