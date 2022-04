Feijóo, sobre el plan anticrisis de Sánchez: "Si quiere el apoyo del PP es bien sencillo, conoce nuestras propuestas"

FERROL. EUROPA PRESS. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que lo más urgente es "bajar la inflación" y "ayudar a las rentas medias y bajas a llegar a fin de mes", acusando al Gobierno central de no cumplir con su palabra de "incrementar y consolidar una bajada de impuestos". En un acto en Mugardos (A Coruña), Feijóo ha incidido en que "la principal preocupación del Gobierno es mantener la estabilidad parlamentaria", en alusión a los apoyos con lo que cuenta el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez en la previa de la votación para convalidar en el Congreso el plan anticrisis por la guerra de Ucrania. "Si el Gobierno quiere tener el apoyo del PP es bien sencillo, conoce nuestras propuestas, las hemos presentado y estamos a la espera de que las acepte", ha esgrimido, antes de señalar que suponen "bajar la inflación con una reducción al 5% del IVA en la electricidad y gas, ayudar a las familias que está perjudicadas por la inflación y que no llegan a fin de mes, además de ejecutar fondos europeos y que el Gobierno haga unos esfuerzos desde el punto de vista del gasto burocrático y político". Dichas manifestaciones las ha realizado Feijóo en Mugardos (A Coruña), durante la visita que ha realizado a las instalaciones industriales de la empresa Forestal del Atlántico, con ocasión de la presentación de un nuevo proyecto vinculado con la economía circular. "Si el Gobierno nos dice que sí, si apoya la posición del PP, seremos coherentes con nuestra propuesta; si sigue sin necesitarnos y de manera unilateral saca unas medidas con sus socios, serán ellos los responsables", ha detallado.



Sánchez pide apoyo a Feijóo para aprobar el proyecto de ley anticrisis. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado “formalmente” al PP que dirige Alberto Núñez Feijóo y a los demás grupos parlamentarios que respalden el que antes iba a ser un decreto anticrisis y que ahora va aser proyecto de ley. En efecto, el Gobierno tramitará como proyecto de ley en el Congreso de los Diputados el real decreto de medidas para paliar los efectos de la guerra de Ucrania para permitir así “las aportaciones de los grupos parlamentarios”, según han informado fuentes gubernamentales. Se trata de una de las reivindicaciones que han pedido algunos partidos políticos para salvar el plan anticrisis del Ejecutivo, entre ellos el PP, que también ha reclamado negociar “cuatro compromisos imprescindibles”, como la bajada del IRPF o “medidas para bajar la inflación como la reducción del IVA del gas y electricidad al mínimo habilitado por la Comisión Europea”, entre otras cuestiones.

Ese decreto anticrisis incluye medidas --cuantificadas por el Ejecutivo en unos 16.000 millones de euros-- como el descuento de 20 céntimos por litro de gasolina, la desvinculación del IPC de la renovación anual de los contratos del alquiler o bajada de los peajes a la industria electrointensiva. Además, contiene propuestas sociales, energéticas, ayudas al campo, la cultura o las acordadas con el sector del transporte. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, contactó por teléfono con el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, “solicitando el apoyo del PP al decreto económico del Gobierno”. El dirigente ‘popular’ le ha remitido una carta a la ministra en la que el Grupo Popular se abre a salvar el decreto anticrisis que se debate este jueves en el Congreso si en su tramitación como proyecto de ley incluye algunas medidas recogidas en el plan económico que ha presentado Alberto Núñez Feijóo, como la rebaja del IRPF para las familias con rentas medias y bajas.

El primer partido de la oposición, que envió el pasado viernes a Moncloa un plan económico de 41 páginas --sin el logo del PP--, lleva días pidiendo al Ejecutivo de Pedro Sánchez sentarse a negociar las medidas para aliviar la inflación que sufren las familias. El Pleno del Congreso vota este jueves el real decreto para paliar los efectos de la guerra de Ucrania, una convalidación que está en el aire ya que los socios de investidura no han garantizado su apoyo al Gobierno tras la polémica abierta con el presunto espionaje a dirigentes independentistas con el sistema Pegasus.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado “formalmente” esta mañana al PP y a los demás grupos parlamentarios que respalden el decreto. “Ayer les escuchaba quejarse de que no he pedido formalmente su apoyo a la convalidación del real decreto. Se lo pido a ustedes y al conjunto de la Cámara”, ha señalado Sánchez a la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, en la sesión de control al Gobierno del Pleno del Congreso.

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra le ha emplazado a elegir entre el Grupo Popular o sus socios de investidura. “Ayer les escuchaba quejarse de que no he pedido formalmente su apoyo a la convalidación del real decreto. Se lo pido a ustedes y al conjunto de la Cámara”, ha demandado Sánchez en la sesión de control al Gobierno del Pleno del Congreso, a poco más de 24 horas para que se celebre la votación de ese real decreto en la Cámara Baja. Feijóo remitió el pasado viernes un plan económico a Moncloa con medidas para ayudar a las rentas medidas y bajas a afrontar la inflación de casi el 10% --bajada IRPF a los que cobren menos de 40.000 euros o bajada de la luz y el gas al 5%-- y el PP admite que un gesto del Gobierno con algunas de sus propuestas, “facilitaría” la posición del Grupo Popular en esa votación, según fuentes de la formación.



COMISIÓN DE SECRETOS OFICIALES. Preguntado sobre los cambios introducidos en la Comisión de secretos oficiales, Núñez Feijóo ha defendido que los populares "confían" en los funcionarios del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). "Creemos que hacen un buen trabajo para España y que hacen un buen trabajo para el Estado, y no tenemos porque desconfiar de su labor para el Estado de Derecho. Si hay algún miembro del CNI que no lo haya realizado, le pediremos responsabilidades", ha incidido, detallando que "una cosa es intentar destruir el Estado, intentar destruir el CNI y otra muy distinta es respetar el Estado y el trabajo del Centro Nacional de Inteligencia". Además, el todavía presidente de la Xunta ha incidido en que "el hecho de que a los partidos independentistas se le conceda participar en la Comisión de secretos oficiales es sin ninguna duda aplacar un problema de Gobierno, pero no del Estado" y que, por tanto, no se puede "permitir que para proteger su Gobierno, Sánchez desproteja al Estado".