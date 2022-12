Feijóo ve inmoral que el cheque para la compra sea la mitad que el bono de ocio para jóvenes

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a criticar por insuficiente el decreto ley de ayudas frente a la crisis aprobado el pasado martes por el Gobierno y ha tachado de “inmoral” que el cheque de 200 euros para aliviar el coste de la cesta de la compra sea sólo la mitad que el bono cultural de 400 euros que se otorga a los jóvenes de 18 años para actividades de ocio.

En su rueda de prensa de balance en la sede del PP, Feijóo ha explicado que las medidas de este tercer decreto ley de ayudas “demuestra que Sánchez vuelve a estar desbordado” y que sus propuestas con “una copia incompleta y tardía de las medidas del PP”.

Según ha recordado, los ‘populares’ pidieron en abril la bajada del IVA e la luz y del gas, pero el Gobierno no lo aceptó hasta septiembre; y en septiembre el PP propuso bajar el IVA de los alimentos y no va a llegar hasta enero. En total son 800 millones de euros que se han gastado las familias por no haber adoptado antes estas medidas, argumenta.

FALTA DE HUMANIDAD Y DE EMPATÍA TERRIBLES

“Es una falta de humanidad y de empatía terrible --ha sentenciado--. Esto es impropio de un Gobierno con la mínima sensibilidad social”.

Y ha aconsejado al Gobierno que haga “una reflexión” sobre el hecho de que la ayuda para la cesta de la compra sea inferior al bono cultural, pues implica que un hijo de 17 años va a tener para su ocio el doble de ayuda que toda su familia vulnerable para comer durante un año.

A su juicio, eso es “una inmoralidad” y no tiene “lógica” salvo por tener fines electorales y que el cheque se entregue en precampaña. Y es “una triple inmoralidad” que ese bono cultural se entregue a los jóvenes de 17 años con independencia de la renta de sus padres y que, en cambio, el cheque de los 200 euros para la cesta de la compra esté limitado en función de los ingresos de toda la familia.

En ese contexto, ha ofrecido al Gobierno una serie de medidas para completar ese decreto ley “incompleto y tardío”, pues considera que la mayoría de los colectivos vulnerables “sigue sin ayudas o con ayudas testimoniales”.

MEJOR UNA DEVOLUCIÓN VÍA IRPF QUE UN CHEQUE

De entrada, propone convertir el “minicheque electoral” de los 200 euros de la cesta de la compra en una “devolución más amplía y automática vía IRPF a las rentas medias y bajas”, así como extender la rebaja del IVA de los alimentos a la carne, el pescado y las conservas.

Además, reclama renovar la bonificación de los 20 céntimos de gasolina, desde el mismo 1 de enero, para los autónomos y para las rentas medias y bajas, así como devolver el IRPF a las rentas de menos de 40.000 euros.

En su opinión, si el Gobierno acepta sus propuestas, que han sido evaluadas y estudiadas por la Secretaría de Economía del partido, se podría afrontar mejor la situación inflacionista del país. De momento, el PP pedirá que el decreto se tramite como proyecto de ley para poder introducir cambios vía enmienda.

Feijóo no adelanta lo que votará el PP en el Congreso ante la convalidación del decreto ley del Gobierno, pues confía en que se acepten algunas o todas sus medidas. “Si el Gobierno va a votar en contra de todas mis propuestas, me desilusionaría y no quiero desilusionarme”, ha comentado.



MADRID. E.P.