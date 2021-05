Gobernar en solitario, opción que ya valora ERC si JxCat les elude

ERC está dispuesta a plantearse un Govern en solitario si la negociación con JxCat para intentar reeditar una coalición no prospera en las próximas horas.

Así lo avanzó ayer a Efe fuentes republicanas, justo el día que expiraba el ultimátum lanzado por ERC a JxCat para cerrar un acuerdo o explorar ya una alternativa a un Govern de coalición.

Para apurar las opciones de pacto, los negociadores de ERC y JxCat celebraron ayer su segunda reunión en una semana en la cárcel de Lledoners (Barcelona).

A la reunión acudió el candidato de ERC a la Presidencia de la Generalitat, Pere Aragonès, acompañado de Josep Maria Jové, que hablaron con el equipo negociador de JxCat, encabezado por el secretario general del partido, Jordi Sànchez, preso en Lledoners. Ya el pasado martes se celebró una primera cumbre en Lledoners, con Aragonès, Jové y Oriol Junqueras, por parte de ERC, y Sànchez, Elsa Artadi y Josep Rius, por parte de JxCat.

La nueva cita, sin embargo, era clave para despejar una incógnita: justamente ayer vencía el ultimátum planteado por ERC a JxCat para alcanzar un acuerdo o empezar a explorar una alternativa, plazo que bien podría prolongarse en función de los contactos de hoy.

Fuentes de ERC consultadas por Efe han señalado que pondrán encima de la mesa la opción de un Govern en solitario si no se desencalla ya la negociación.

Si no hubiese investidura antes del 26 de mayo, serían convocadas automáticamente nuevas elecciones, pero JxCat ya ha dicho que si no se ponen de acuerdo para gobernar juntos investirán a Aragonès (para evitar una repetición electoral) y pasarán a la oposición.

El propio Jordi Sànchez lo verbalizó en una entrevista a La Vanguardia el 4 de abril: “Dije que no especularíamos con elecciones. Si quieren, que gobiernen en minoría”.

“Fue JxCat quien planteó esta opción” de un Govern de ERC en solitario, remarcan a Efe fuentes republicanas, que subrayan que llevan 75 días tratando de pactar una coalición. Tras la reunión de Lledoners, fuentes de ERC han valorado el encuentro, por lo que “exprimirán las últimas horas” de este fin de semana para seguir conversando con JxCat y en reuniones internas de partido, antes de pronunciarse definitivamente entre hoy y mañana sobre cuál será su siguiente paso.

Previamente a la reunión de Lledoners, Aragonès protagonizó un acto de ERC en Barcelona con motivo del 1 de mayo, en el que pidió con urgenciaformar Govern “de forma inminente”.

Aragonès consideró “imprescindible poner en marcha” el Govern para tener todas las “instituciones a pleno rendimiento cuanto antes mejor” para hacer frente a la crisis derivada de la COVID.

En cambio, la viceprimera secretaria del PSC y vicepresidenta segunda del Parlament, Eva Granados, instó a Aragonès a dar “un paso al lado”: “Apártese y deje que haya un Gobierno de izquierdas liderado por Salvador Illa”.

En la movilización convocada en Barcelona con motivo del 1 de mayo, Granados constató con “desesperación” que, “dos meses y medio después” de las elecciones del 14F, ERC y JxCat siguen sin ser capaces de alcanzar un acuerdo de gobierno.

Allí mismo, el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos y En Comú Podem en el Congreso, Jaume Asens, exigió formar cuanto antes un “Govern efectivo” en Cataluña que se ponga a trabajar para salir de la crisis: “No podemos esperar ni una semana más”, ha recalcado. El líder de los comunes en el Congreso advirtió de que Cataluña no puede “seguir con un Govern paralizado”, porque “la crisis no espera”. En otro punto de la ciudad, en la Zona Franca, el portavoz adjunto de Vox en el Parlament, Antonio Gallego, dijo que “la defensa de los trabajadores no es patrimonio de la izquierda”, informa Efe.