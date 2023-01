Goldman Sachs ejecutará 3.200 despidos esta semana, menos de los esperados

El banco estadounidense Goldman Sachs tiene previsto realizar esta semana un ajuste de plantilla que afectará a unos 3.200 trabajadores de la entidad, una cifra finalmente inferior a lo que anticipaban distintos medios.

Según indicó a Bloomberg una fuente con conocimiento de la situación, se espera que la influyente firma de Wall Street inicie el proceso a mediados de semana y que el total de afectados no supere los 3.200, frente a los alrededor de 4.000 despidos que anticipaba la prensa en diciembre.

En concreto, es probable que más de un tercio del ajuste tenga lugar en las unidades comerciales y bancarias centrales, lo que indica la naturaleza amplia de los recortes.

Bajo la dirección del consejero delegado, David Solomon, la plantilla de Goldman Sachs aumentó un 34% desde finales de 2018, superando los 49.000 efectivos hasta el pasado 30 de septiembre.

A mediados del pasado mes de diciembre, varios medios anglosajones habían indicado que el banco planeaba eliminar alrededor de 4.000 puestos de trabajo en enero, lo que supondría un ajuste del 8% de su plantilla, con el objetivo de impulsar la rentabilidad de la entidad.

Archivo - HANDOUT - 21 January 2020, Switzerland, Davos: David Solomon, Chairman and Chief Executive Officer of Goldman Sachs, attends the Valuing Unicorns session at the 50th World Economic Forum Annual Meeting. Photo: Sandra Blaser/World Economic Forum/ - Sandra Blaser/World Economic For / DPA - Archivo

MADRID. E.P.