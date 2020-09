Guaidó considera una trampa el indulto de varios presos políticos

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, concedió ayer el indulto a un centenar de presos, entre los que figuran algunos diputados opositores, dentro de una acción que definió como un esfuerzo en aras de la “reconciliación” en el país, pero que para el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, no es más que una “trampa” para la oposición con la vista puesta en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, según informa Europa Press.

El encargado de realizar el anuncio fue el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, quien aseguró que “en aras de promover la reconciliación nacional y la búsqueda de la paz, el Ejecutivo seguirá adoptando todas las medidas para el fortalecimiento de nuestra democracia”, explicó, según recoge la prensa venezolana.

El indulto incluye a 110 presos, entre ellos 23 diputados opositores y cuatro suplentes.

Entre quienes se beneficiarán destacan Freddy Guevara, Mariela Magallanes, Américo De Grazia, Jorge Millán, José Guerra, Richard Blanco, Tomás Gunanipa, Luis Stefanelli, Carlos Paparoni, Henri Ramos Allup y Miguel Pizarro. Todos fueron condenados pese a estar aforados.

Ahora los directores de las cárceles ejecutarán el decreto presidencial una vez se publique en la Gaceta Oficial.

“La vicepresidenta ejecutiva, la ministra del Servicio Penitenciario y el de Relaciones Interiores de Justicia y Paz, quedan encargados de ejecutar el presente decreto”, dijo.

Estos indultos buscan que los problemas de Venezuela se resuelvan internamente en el país, especialmente en las venideras elecciones parlamentarias, explicó.

Los indultados “tienen la oportunidad de participar en las elecciones” fijadas para el próximo 6 de diciembre sin condiciones previas.

“Todos tenemos derecho para ser o no candidato al Parlamento Nacional, por lo tanto no hay ningún tipo de condicionamiento en el establecimiento del Decreto y la participación o no en el evento electoral”, subrayó.

No obstante, la ministra para el Servicio Penitenciario, Iris Varela, advirtió de que “el indulto es por los delitos pasados, no significa en modo alguno una patente para que no les caiga la justicia ante nuevas transgresiones”.

Guaidó pusoen tela de juicio las intenciones de Maduro, al que acusa de estar tratando dividir a la oposición con el fin de dar legitimidad a los comicios de diciembre, que el reconocido como presidente encargado por buena parte de la comunidad internacional y el grueso de la oposición piensan boicotear.

“Hoy el régimen liberó rehenes, y con ello reconoció una larga lista de presos y perseguidos políticos, prueba de que es una dictadura y del ataque contra la Asamblea Nacional”, dijo en Twitter.