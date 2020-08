Guerra de nervios entre Lukashenko y la oposición bielorrusa

El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, y la oposición entraron en una guerra de nervios en la que nadie cede un ápice. Lukashenko ofreció una reforma constitucional para acabar con las protestas, mientras la oposición se plantea negociar una amnistía si él abandona voluntariamente el poder.

“Mientras no me matéis, no habrá otras elecciones”, dijo Lukashenko al reunirse con los trabajadores de la planta de tractores Volat en Minsk. Después de que la oposición congregara el domingo a más de 200.000 personas en la calle en la mayor manifestación de la historia de Bielorrusia, Lukashenko apeló desesperadamente a su antaño granero electoral, las fábricas estatales.

Intentó minimizar las informaciones de que las principales empresas y fábricas del país se declararon en huelga. “En general, las fábricas están trabajando”, dijo, pero la operación de propaganda se topó con la ira de muchos trabajadores.

En un caso sin precedentes, la televisión pública emitió en directo la reunión en la que Lukashenko respondió que los trabajadores “siempre apoyaron al presidente” y que “no hay cosa peor en la vida que la traición”.

“Yo nunca os he traicionado y nunca lo haré”, aseguró, al tiempo que advirtió de que al que quiere declararse en huelga para protestar contra el fraude electoral y la represión de las protestas, tiene “la puerta abierta”

Justo después de la reunión se supo que todas las minas de Belaruskalia, una de las mayores compañías de fertilizantes del mundo, habían dejado de operar, al igual que la Fábrica Metalúrgica Bielorrusa.

REACCIONES EN BRUSELAS. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, respaldaron ayer a los manifestantes tras las elecciones presidenciales en Bielorrusia y auguraron sanciones por el uso de violencia.

“El pueblo de Bielorrusia tiene que saber que la UE está de su lado firmemente y que los responsables de violaciones de los derechos humanos y de violencia serán sancionados”, declaró Von der Leyen en Twitter.

La presidenta confió en mantener una “discusión estratégica” en la cumbre de líderes de la UE por videoconferencia que convocó el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, para mañana, a fin de abordar la situación en Bielorrusia.

Por su parte, Josep Borrell declaró en un comunicado que la cantidad de los manifestantes “muestra claramente que la población bielorrusa quiere un cambio, y lo quiere ahora”, y agregó que “la Unión Europea los apoya”.