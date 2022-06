Alemania y EE UU hacen caso omiso de las amenazas rusas y envían más armas

Como parece que las amenazas sobre el desencadenamiento de una Tercera Guerra Mundial que el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, lleva meses proclamando a viva voz se han quedado en papel mojado, grandes potencias como Estados Unidos o Alemania optan por seguir enviando sistemas de defensa y armamento a Ucrania para poder combatir al ejército invasor. ¿Llegará el día en el que el Kremlin se canse de avisar y pase a la acción? Esperemos que no.

Así las cosas, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció a última hora del martes que Estados Unidos enviaría más sistemas de misiles avanzados a Ucrania para que las Fuerzas Armadas del país pudiesen lanzar ataques con mayor precisión. “He decidido que proporcionemos a los ucranianos sistemas de misiles y municiones más avanzados que les permitirán atacar objetivos clave con mayor precisión en el campo de batallo”, escribió Biden en una columna publicada en el diario estadounidense ‘The New York Times’.

Tal y como explicó más tarde un funcionario del Gobierno, este sistema de misiles de largo alcance formará parte de un nuevo paquete de 700 millones de dólares en armas. El envío incluirá los denominados High Mobility Artillery Rocket Systems (’Himars’ o Sistemas de Cohetes de Artillería de Alta Movilidad), que permiten atacar con precisión objetivos desde una distancia mayor, nada menos que a 300 kilómetros. Cada unidad cuesta la friolera de dos millones de euros.

En este sentido, el funcionario precisó que este sistema se utilizará contra los sistemas rusos, pero que no se empleará dentro del territorio ruso. Eso sí, no será el último envío, pues en su columna Biden asegura que Estados Unidos seguirá proporcionando armamento a Ucrania, “incluidos misiles antitanque Javelin, misiles antiaéreos Stinger, potentes sistemas de artillería y cohetes de precisión, radares, vehículos aéreos no tripulados, helicópteros Mi-17 y municiones”. El país lleva ya invertidos desde el inicio de la guerra 24.100 millones de euros.

También desde Alemania llegarán próximamente nuevas armas, en este caso centradas en la defensa antiáerea. El canciller Olaf Scholz aprobó ayer la entrega de un sistema de defensa ‘Iris T’ (se trata de misiles de corto alcance que no superan los 25 kilómetros), del fabricante Diehl, el más moderno del que dispone Alemania. “Con ello, estamos poniendo a Ucrania en condiciones de proteger a toda una gran ciudad de los ataques aéreos rusos”, dijo.

Asimismo, manifestó que las Fuerzas Armadas ucranianas recibirán además un radar de seguimiento capaz de detectar las posiciones de la artillería enemiga, en medio de los llamamientos desde Kiev a la entrega de sistemas de defensa antiaérea ante los bombardeos.

Cabe recordar que ya en las últimas semanas, el Gobierno alemán había asumido dos compromisos de entrega de armamento pesado a Ucrania, incluidos 50 carros de combate Gepard con capacidad antiaérea y siete obuses autopropulsados del modelo 2000, con un alcance de 40 kilómetros. Si bien estas armas aún no han llegado a destino. La cuantía de todo el armamento enviado desde Alemania supera con creces los 1.300 millones de euros.

CADA VEZ MÁS CERCA DE LA GOTA QUE COLMA EL VASO. Mientras tanto, Rusia sigue avisando, y como dice el refrán, ‘el que avisa no es traidor’. Este miércoles el Kremlin volvió a advertir a Estados Unidos del riesgo de un choque directo si mantenía la tendencia de enviar armamento. El viceministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Riabkov, avisó de que “todos los suministros de armamento, que continúan y van en aumento, incrementan los riesgos de tal desarrollo”.