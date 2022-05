Alta implicación de EE UU: proporcionó información en el hundimiento del ‘Moskva’

La guerra en Ucrania se encuentra en un punto de ‘stand by’ en el que las cosas parecen no avanzar o hacerlo muy lentamente. La ofensiva en la zona este del país, en el Donbás, continúa, pero toda la atención mediática está centrada en la evacuación progresiva de los civiles de la acería de Azovstal, en el puerto de Mariúpol. Sin embargo, detrás de lo que se puede observar sobre el terreno, hay potencias que, como sucedió en guerras del pasado, están manejando los hilos.

Una de ellas, como era de esperar, parece ser Estados Unidos, que estos días está saltando a la palestra al descubrirse que ha jugado un papel fundamental en varios de los grandes ataques y logros ucranianos en la guerra. Si el jueves se conocía su implicación en la muerte de generales rusos, al proporcionar sus coordenadas, conversaciones y datos a las fuerzas armadas de Ucrania, este viernes un nuevo escándalo pone en jaque al gigante.

Supuestamente, Estados Unidos habría proporcionado información de inteligencia en el marco del hundimiento del buque insignia de la Flota del Mar Negro, el ‘Moskva’, tras un ataque reivindicado por Ucrania con dos misiles de crucero del tipo ‘Neptuno’, según informaron desde la televisión y la prensa estadounidense. El hundimiento del buque se produjo el pasado 13 de abril y fue un importante golpe a la moral de la armada rusa, ya que fallecieron al menos 37 marinos (aunque Rusia únicamente confirmó uno y 27 desaparecidos).

Tras avistar el buque de guerra ruso, las fuerzas ucranianas llamaron a sus contactos norteamericanos para confirmar si era el ‘Moskva’, tras lo que Estados Unidos respondió que ‘sí’ y proporcionó otra serie de datos concretos sobre su ubicación precisa. Pese a ello, las fuentes citadas por estos dos medios estadounidenses aseguraron que no está claro si el país sabía que Ucrania se movería para atacar el barco o si Washington estuvo involucrado en esa operación.

Además, la información no fue confirmada tampoco por el portavoz del Pentágono, John Kirby. Sea como fuere, lo cierto es que el ‘Moskva’ –con 186,5 metros de eslora, 20,8 metros de manga y una velocidad máxima de 30 nudos– suponía un auténtico peligro para las ciudades cercanas a la costa del Mar Negro, pues cargaba con 16 misiles antibuques ‘Vulkán’ y 64 misiles antiaéreos S-300 F en ocho lanzaderas, además de artillería, torpedos y cargas de profundidad.

Estaba dotado, incluso, de un helicóptero antisubmarino Ka-27. Sin él, Rusia se queda sin el buque con mayor capacidad de fuego que tenían emplazado en el lugar, siendo esta su mayor pérdida material en lo que va de campaña militar, pues su valor se estimaba en unos 750 millones de dólares.

Para Rusia, aún a día de hoy, el hundimiento de semejante ‘monstruo’ no habría sido responsabilidad de Ucrania (para no darles ni un mínimo de satisfacción), sino causa de un incendio provocado por la detonación de munición.

LOS DATOS APORTADOS SIRVIERON PARA LA DEFENSA. La televisión estadounidense informó también de que Estados Unidos proporciona regularmente a Ucrania información marítima para permitirle al país comprender mejor la amenaza que representan los barcos rusos en el Mar Negro, muchos de los cuáles siguen disparando misiles contra territorio ucraniano.

Desde el Pentágono intentaron desvincularse de tales informaciones. Kirby apuntó que si bien es verdad que el país proporciona inteligencia en el campo de batalla a Kiev para ayudar a las fuerzas armadas ucranianas “a defender su país”, precisó que no participa en la ubicación de altos cargos militares rusos con el objetivo de neutralizarlos.

“Ucrania combina la información que nosotros y otros socios brindamos con la inteligencia que ellos mismos recopilan en el campo de batalla, y luego toman sus propias decisiones y tienen sus propias acciones. Creo que es importante no olvidar que esta es una guerra que comenzaron los rusos y, por supuesto, pueden terminarla mañana”, indicó el portavoz del Pentágono.

EL KREMLIN DICE QUE NO HAY INTERFERENCIAS EN LA ‘MISIÓN ESPECIAL’. Para no ser menos ni parecer que Rusia queda expuesto a Estados Unidos, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, aseguró que la información de inteligencia transmitida por los Estados miembros de la OTAN y otros países no interfiere en las operaciones realizadas por el ejército ruso en Ucrania.

Peskov aseguró así que estos datos “no obstaculizan las labores de las fuerzas rusas ni impiden que logren cumplir sus objetivos”. “Nuestro ejército es consciente de que Estados Unidos, Reino Unido y la OTAN en su conjunto están constantemente mandando información de inteligencia a las fuerzas armadas ucranianas”, aseveró. “Esto es bien sabido” y descartó, además, que el envío de armas por parte de estos países surta efecto a largo plazo. “No socavarán los éxitos de la operación militar rusa en la zona”, zanjó.