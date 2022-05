Cien civiles evacuados de Azovstal llegan a Zaporiyia mientras comienza el asalto

Moscú. El ciudadano Sergéi Kolotsei, identificado por las autoridades ucranianas como uno de los posibles autores de los crímenes de guerra en Bucha, negó su implicación en las matanzas en esa localidad cercana a Kiev y aseguró que él no sirve al ejército ruso. “Yo no sirvo en la Guardia Nacional rusa, ¿acaso están locos?”, dijo el hombre en un canal de Telegram perteneciente al proyecto de investigación ‘Open Media’.

Según la Fiscalía ucraniana, Kolotsei es un comandante de la Guardia Nacional de Rusia o Rosgvárdia, que presuntamente mató a cuatro hombres desarmados y torturó a otro civil. El sospechoso habría sido captado por cámaras de seguridad enviando bienes saqueados a la ciudad rusa de Ulyanovsk, en el oeste del país.

Las imágenes grabadas después de que el ejército ruso abandonara Bucha dieron la vuelta al mundo, al mostrar los cuerpos de decenas de civiles, muchos de ellos maniatados, que habían sido abandonados en las calles durante días tras la retirada rusa.

Kolotsei dijo a periodistas rusos que él vive en Bielorrusia, que no tiene ciudadanía rusa y que desde hace tiempo no ha pisado Ucrania. Confirma que sí estuvo en la oficina de una compañía de envíos donde le grabaron las cámaras de seguridad, pero insiste en que no tiene relación alguna con los militares que también se encontraban allí. “Es una oficina de correos donde cualquiera puede enviar un paquete a quien quiera o a donde quiera”, dijo.

Tras difundirse el nombre del primer sospechoso de la matanza de Bucha, un medio independiente bielorruso, sostuvo que el hombre que aparece en las imágenes de las cámaras de seguridad es efectivamente Kolotsei, vecino de 35 años de la ciudad bielorrusa de Mazyr, a una hora de distancia de la ciudad ucraniana. EFE