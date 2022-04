Cruda realidad en la acería de Mariúpol: civiles mutilados, moribundos y hacinados

Regueros de sangre cubrían este miércoles el suelo de Azovstal, la acería de Mariúpol en la que siguen resistiendo al menos 2.000 civiles y varios cientos de militares, sin posibilidad de salir ante los continuos ataques rusos. Personas sin piernas, sin brazos... Sin vida. Daba igual a donde mirar, en todos los rincones había civiles tirados por el suelo, bien esperando su turno para que los soldados le practicasen primeros auxilios con los pocos recursos que les quedan disponibles, bien reposando de sus profundas heridas.

Así se podía apreciar en las fotos compartidas por el alcalde de la ciudad de Mariúpol a última hora del martes en su canal oficial de Telegram. Se trata de imágenes tremendamente explícitas, en las que además de civiles y militares acinados en la planta se ven las intervenciones quirúrgicas practicadas, con imágenes de piernas abiertas con el hueso fracturado, de infecciones en plena podedumbre y de miembros amputados. Pero el mismo alcalde reconocía que era necesario mostrar esta cruda realidad al mundo, para que viese lo que estaba pasando.

Tales heridas y víctimas fueron el resultado de las más de 35 explosiones que tuvieron lugar en solo 24 horas en la jornada del martes, mientras que este miércoles siguen registrándose bombardeos contra la misma. Hay personas bajo los escombros que no pueden ser recuperadas y la ofensiva no cesa ni parece que los corredores humanitarios que Rusia había prometido, mediante un supuesto alto el fuego, no están funcionando.

“Hay al menos 2.000 civiles en la planta metalúrgica. Mujeres, niños y ancianos. Hay muchos heridos. En condiciones insalubres y pésimas. Sin medicamentos. Hay una situación catastrófica sin agua potable ni alimentos. Necesitamos ayuda de inmediato”, alertó el alcalde de la ciudad sobre la realidad en Azovstal. Por tanto, de seguir los heridos, el poco material médicos del que se dispone se acabará.

LA VERSIÓN RUSA. El propio presidente ruso, Vladimir Putin, admitió el martes en su reunión con el secretario general de la ONU, António Guterres, que la situación en la ciudad de Mariúpol es “trágica”. “Allí la situación es difícil y, puede ser, que incluso trágica”, dijo y subrayó que fue el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, el que durante una conversación telefónica mantenida el martes le aseguró que en Mariúpol “están teniendo lugar acciones militares”.

Cosa que sorprendió enormemente al presidente ruso, al menos en apariencia, pues cabe recordar que fue este fin de semana cuando Putin ordenó un alto al fuego y no llevar a cabo ninguna acción sobre la planta de Azovstal. Algo que no se está cumpliendo por parte de las tropas rusas allí desplegadas. “Allí no hay acciones militares. Se han terminado”, insistió Putin, recordando que paró la intervención gracias a que 1.300 soldados ucranianos depusieron las armas y se rindieron, por lo que “dí la orden de no llevar a cabo ningún asalto”.

Así, aseguró que la acería de Azovstal, ese último bastión de resistencia, está “completamente aislada”. Y recordó que a los soldados que se han rendido ya “no les ha pasado nada”. Pero criticó que también por parte de los soldados ucranianos “es un crimen retener a civiles en calidad de escudos humanos, si es que los hay”, dudó.

Sobre los corredores humanitarios, rechazó que no estén funcionando. “Funcionan. Desde Mariúpol han salido con nuestra ayuda más de cien mil civiles, unos 130.000 o 140.000, y pueden ir donde quieran”, dijo.