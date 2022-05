Día 68 de la invasión: Siguen la evacuación de Mariúpol y la ofensiva en el sur

Redacción internacional. EFE. Comienza el 68 día de la invasión rusa de Ucrania: está previsto que continúe la evacuación de ciudadanos bloqueados en la ciudad de Mariúpol, sobre todo en la acería de Azovstal, mientras los rusos siguen intentando ocupar toda la región administrativa de Jerson. El ayuntamiento de Mariúpol, ciudad ribereña del mar de Azov, ha comunicado en su canal de Telegram que se habían acordado dos emplazamientos adicionales para que sean trasladadas las personas en la columna de evacuación. Está previsto que los refugiados que salieron ayer lleguen en el día de hoy (lunes) a la ciudad de Zaporiyia, más al norte.

Mientras, Rusia prosigue su ofensiva en el sur de Ucrania, con el objetivo de ocupar la totalidad de la región de Jerson, donde se presiona a los residentes para que acepten a las tropas de ocupación como legítimas, según Ucrania. Desde el punto de vista diplomático, los ministros de Energía de la Unión Europea debaten en Bruselas en un consejo extraordinario la situación creada por la guerra de Ucrania y en especial el mecanismo diseñado para evitar más cortes de suministro de gas ruso, como los sufridos por Polonia y Bulgaria. Ya se prepara un nuevo paquete de sanciones que afectará esta vez al petróleo ruso. Estas son las claves y los acontecimientos más importantes en el comienzo del 68 día de invasión rusa de Ucrania:

SOBRE EL TERRENO: Evacuación de Mariúpol: Zaporiyia espera la llegada del convoy que ya ha salido de Mariúpol, puerto ucraniano en el Mar de Azov ocupado por los rusos, con los primeros civiles, sobre todo mujeres, niños y ancianos, que permanecían escondidos en la acería de Azovstal, evacuación en la que ha mediado Naciones Unidas y la Cruz Roja. Las evacuación de los habitantes de Mariúpol y de la acería de Azovstal, donde permanecen rodeados y atrapados centenares de civiles, continúa este lunes, según ha informado el ayuntamiento de esta ciudad a través de su canal de Telegram.

Según el consistorio, se han acordado dos emplazamientos adicionales para que se sean trasladadas las personas en la columna de evacuación que saldrá de Mariúpol. El comandante de la 12.ª Brigada de la Guardia Nacional, Denys Schleha, dijo que, según sus estimaciones, todavía quedan varios cientos de civiles en los búnkeres de Azovstal, incluidos hasta 20 niños, informa la agencia local Ukrinform. Además, dijo que también hay unos 500 heridos que esperan puedan salir de la acería, y que se puedan llevar a "nuestros camaradas de armas caídos, que también es un número muy grande".

Ofensiva rusa en el sur: Las fuerzas rusas prosiguen su ofensiva en el sur de Ucrania, donde tratan de avanzar en la dirección de South Bug, el segundo río más importante del país que desemboca en el Mar Negro, con el objetivo de llegar hasta la frontera administrativa de la región de Jerson y ocuparla en su totalidad. Así se recoge en el último parte del Alto Mando Militar de Ucrania, que añade que los ocupantes buscan "debilidades" en la defensa ucraniana en esa zona, al tiempo que mantienen sus ataques con artillería en el área de la ciudad de Nikolaiv. También el último balance del Comando Operativo Sur del Ejército ucraniano, difundido en su facebook y divulgado por la agencia local Ukrinform, destaca que las fuerzas armadas ucranianas están evitando que el enemigo avance en dirección a Mikolaiv.

Presión en Jerson para que se acepte a las fuerzas de ocupación: En Jerson, añade, los efectivos rusos están presionando a los residentes locales para obligarlos a aceptar a las autoridades de ocupación como legítimas y continúan trabajando para desconectar a la región del sistema bancario de Ucraniana. Según el análisis del conflicto del estadounidense Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), Rusia intenta que el rublo se utilice en la ciudad de Jerson a partir este mes como parte de un esquema de transición monetaria de 4 meses promulgado por la administración de ocupación. Los expertos de este organismo de análisis estratégico y militar con sede en Washington citan a fuentes rusas, según las cuales las tiendas en algunas zonas ocupadas están comenzando a hacer la transición al uso del rublo ruso.

Donestk y Lugansk: Rusia ha desplegado sistemas de misiles antiaéreos adicionales en los territorios ocupados en las regiones de Lugansk y Zaporiyia, de acuerdo con el parte del Ejército ucraniano, que destaca las "importantes pérdidas" que están sufriendo los ocupantes. En concreto, señala que solo en las provincias de Donetsk y Lugansk, diez ataques de los ocupantes rusos fueron rechazados en las últimas 24 horas, y fueron destruidos dos tanques, diecisiete sistemas de artillería, treinta y ocho unidades de vehículos blindados de combate y 10 unidades de vehículos enemigos.

DIPLOMACIA Y SANCIONES: Nuevo paquete de sanciones: El alto representante de la Unión Europea para la política Exterior, Josep Borrell, expresó este domingo el "apoyo continuo" a Ucrania por parte de la UE, que trabaja en el sexto paquete de sanciones contra Rusia, e insistió en que las evacuaciones en Mariúpol son "urgentes". La Unión Europea prepara el sexto paquete de sanciones contra Rusia desde el inicio de la invasión de Ucrania, en el que se espera que incluya la prohibición de las importaciones de petróleo ruso. Alemania ya ha asegurado que apoya "de forma activa" que la Unión Europea imponga ese embargo.

Los ministros de Energía de Unión Europea debaten este lunes en Bruselas en un consejo extraordinario la situación creada por la guerra de Ucrania y en especial el mecanismo diseñado para evitar más cortes de suministro de gas ruso, como los sufridos por Polonia y Bulgaria. Rusia no quiere un cambio de régimen en Ucrania: El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, aseguró que Moscú no busca un cambio de régimen en Ucrania sino que la guerra desatada con su invasión quiere "garantizar la seguridad de la población del este", en una entrevista a una televisión italiana. "No queremos que (el presidente ucraniano Volodímir Zelenski) se rinda, sino que ordene interrumpir las hostilidades. Nuestro objetivo no es el cambio de régimen en Ucrania, esa es especialidad de Estados Unidos", sostuvo en el canal italiano Rete4, en su primera entrevista a un medio europeo desde la invasión rusa, el 24 de febrero.

Amenzas rusas: El presidente de la Duma rusa (Cámara Baja), Viacheslav Volodin, afirmó este lunes que los países que envían armas a Ucrania se acercan una "catástrofe" y que sus líderes deben responder por ello ante la Justicia. "Al enviar armamento a Ucrania se convierten en partes del conflicto", advirtió.