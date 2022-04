El ejemplo del ataque franquista a Gernika no agrada a la ultraderecha

Santiago. El presidente ucranio, Volodímir Zelenski, que se llevó del parlamento español aplausos casi unánimes, también podría recoger este miércoles, el día posterior a su histórica intervención por videoconferencia, una serie de reparos, que le llegaron sobre todo tanto desde la ultraderecha que regenta Vox.

El mandatario del país invadido por el ejército ruso hace mes y medio pidió el cese de los negocios de todas las empresas españolas con Rusia y también, para mostrar el sufrimiento de Ucrania en la actualidad, puso como ejemplo el bombardeo franquista de Gernika en abril de 1937.

No agradaron a Vox estas dos alusiones de Zelenski, pese a que sus diputados y senadores le aplaudieran, según manifestó el día siguiente su presidente, Santiago Abascal, en un hilo de tuits. En esta línea, dijo que no puede “aceptar” el “señalamiento” que Zelenski hizo a la cerámica Porcelanosa, la armamentística Maxam y la asociación de fabricantes de bienes de equipo Sercobe, diciendo que “sufren las consecuencias de una guerra de la que no son culpables”. Por su parte, tanto Porcelanosa como Sercobe han negado que mantengan negocios en Rusia, mientras que Maxam de momento guarda silencio.

Asimismo, Abascal reprochó a Zelenski que eligiera como ejemplo Gernika, cuando a su parecer habría sido “más acertado” que se hubiera referido a los fusilamientos republicanos de Paracuellos, a la invasión napoleónica o a ETA.

Pero no solo en la parte derecha del hemiciclo hubo reparos para Zelenski, pues su presencia en el Congreso ya provocó que algún diputado de la izquierda se ausentara y que algún otro no le aplaudiera. Entre ellos Néstor Rego, portavoz del BNG, junto a los diputados de CUP, pero también el secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago, quien es diputado por Unidas Podemos, dirigente de IU y secretario general del PCE. No aplaudió o al menos se levantó del escaño con las manos cruzadas, según se ve en los vídeos del instante, que no recogen la secuencia completa por lo que si aplaudió fue muy brevemente.

Además de los que no ovacionaron a Zelenski, se ausentó Miguel Ángel Bustamante, diputado sevillano de Unidas Podemos y militante de IU y del PCE, como forma de denunciar que no comparte la “versión oficial” sobre Ucrania, puesto que: “En Ucrania hubo un golpe de Estado en 2014 y el Partido Comunista está ilegalizado desde 2015”.

SÁNCHEZ carga contra los “ALIADOS DE PUTIN en MADRID” QUE NO reconocen QUE él LES financió. Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, remarcó este miércoles que hay aliados del presidente de Rusia, Vladímir Putin, que en estos momentos no reconocen haber sido apoyados e incluso “financiados” por los rusos y que viven en Moscú, pero también en “París y Madrid”.

En la clausura de la Asamblea Confederal de UGT, Sánchez dijo que Putin ha venido agrediendo a Europa “sistemáticamente” durante “todos los años que lleva en el poder” a través de la desinformación y los ciberataques. También, según indicó, apoyando a movimientos políticos en Europa que están dedicados a socavar los cimientos y los valores europeos. Entre ellos citó a los “movimientos ultraderechistas en nuestro país” y a la francesa Marine le Pen.

A este respecto, indicó que el continente se enfrenta ahora a una disyuntiva: “Más Europa o más ultraderecha”, según dijo y que por eso es vital fortalecer los valores que representa, a su juicio, el movimiento obrero, los sindicatos de clase y los partidos progresistas y que están siendo socavados “por Putin”. ecg