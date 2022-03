El Kremlin dice que no hay avances en las negociaciones con Ucrania en la etapa actual

Moscú. EFE. El Kremlin sostuvo hoy que no hay avances en las negociaciones con Ucrania después de la reunión de los delegados de ambos países en Estambul, aunque destacó algunos puntos "positivos" de la conversación. "No podemos constatar avances, nos espera un trabajo bastante largo", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, durante su rueda de prensa telefónica diaria. Según Peskov, entre los elementos positivos se puede destacar que la parte ucraniana comenzara a "formular y poner en papel" sus propuestas.

"Hasta ahora no lo habíamos logrado", aseguró. El jefe de la delegación rusa, Vladímir Medinski, aludió ayer por primera vez a la posibilidad de un "tratado" entre Moscú y Kiev después de unas negociaciones que describió como "constructivas".

El propio presidente ruso, Vladímir Putin, reconoció la víspera "avances" en las negociaciones con Ucrania, en una conversación telefónica con su homólogo francés, Emmanuel Macron, al tiempo que se mantuvo inflexible sobre su voluntad de continuar con la ofensiva en el este de ese país. "Después de la conversación sustantiva de hoy hemos acordado y propuesto un arreglo, según el cual la reunión de los jefes de Estado es posible simultáneamente con el inicio del tratado", dijo tras la reunión Medinski, en referencia a la posibilidad de un encuentro entre Putin y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski.

El jefe negociador ruso indicó que las propuestas ucranianas incluyen la renuncia de Kiev a su propósito de ingresar en la OTAN y el compromiso de Ucrania de neutralidad permanente, de ser un país libre de armas nucleares y no emplazar ningún tipo de armas de destrucción masiva ni tampoco tropas extranjeras. Según Medinski, a cambio Ucrania demanda garantías internacionales de seguridad y asume que Rusia no se opondrá a su ingreso en la Unión Europea. Las propuestas ucranianas, añadió, contemplan la renuncia de Kiev a intentar recuperar por la vía militar la península de Crimea y el puerto de Sebastopol, a los que, al igual que a los territorios de la regiones de Donetsk y Lugansk que no controlan las autoridades ucranianas, no extenderán las garantías internacionales de seguridad.

Este miércoles, el Kremlin afirmó que a lo largo de la jornada Medinski ofrecería más comentarios sobre las conversaciones en Estambul. A la vez, aseveró que bajo ninguna condición Rusia iba a abordar con Ucrania el destino de Crimea, anexionada por Moscú en 2014. "Crimea es parte de la Federación de Rusia. Según nuestra Constitución, no podemos discutir con nadie el destino de un territorio de la Federación de Rusia, eso está descartado", dijo Peskov.