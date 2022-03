Escolarización inmediata y acceso a oficinas de empleo para refugiados en Galicia

“Galicia fue siempre una comunidad solidaria y acogedora y nunca esquivamos nuestras responsabilidades. Con Ucrania no será diferente”, aseguró este martes el presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, en su comparecencia de urgencia en el pleno del Parlamento. Así, afirmando que “Galicia vuelve a ser una tierra abierta para los que necesiten nuestra ayuda”, demandó “coordinación” al Gobierno central, que es el que “debe tomar las riendas de esta situación”.

Según las cifras manejadas por el propio Feijóo, la Delegación del Gobierno tiene constancia de la llegada de 150 ucranianos que ya viven entre nosotros, pero “las entidades sociales apuntan a que podrían ser ya 800”. Por ello, preguntó directamente al Ejecutivo central: “¿Habrá un plan nacional de recepción y acogida o cada comunidad estará obligada a hacer lo que considere oportuno? ¿Cuándo se concretarán los fondos destinados a esta cuestión?”.

Fueron acuerdos a los que se llegó durante la Conferencia de Presidentes en la Palma por unanimidad, pero de los que “aún no sabemos nada”. “¿Cómo y cuándo se comunicará cuántos refugiados llegan a Galicia? ¿Cuántos viven aquí? ¿Cómo se llaman? ¿Qué edades tienen? ¿Dónde residen?... No creo que sea mucho pedir, necesitamos saber lo que tenemos que hacer para hacerlo”, recriminó el titular autonómico, que insistió en que “es el Gobierno central el que debe dar las respuestas” y no “evasivas”.

De este modo, confiando en que no termine esta semana sin tener canales de comunicación fluida que se vienen demandando desde el inicio de la crisis, aseguró que por parte de Galicia ya se están llevando a cabo avances en el ámbito de sus propias competencias.

PROPUESTAS Y PETICIONES. En el ámbito sanitario, las gerencias de las siete áreas sanitarias tienen indicaciones claras de prestar asistencia inmediata a todos los refugiados. Además, hay 400 camas habilitadas para ellos, 100 pediátricas. También se apuesta por la escolarización inmediata de todos los ucranianos menores de edad que lleguen a la comunidad, tanto en guarderías como en colegios e institutos. Para los mayores, se proporciona acceso directo a las oficinas de empleo para acceder a cursos y ofertas en empresas.

Pero además de todo esto, se pide al Gobierno central que implemente una serie de acciones que escapan a la competencia gallega: proporcionar atención psicológica a los ucranianos que sufran de estrés postraumático, prestando especial atención a los niños; orientación curricular para que los alumnos se integren; un plan de formación prelaboral con prioridad al aprendizaje del castellano o el gallego para que las personas puedan acceder a un empleo lo antes posible; más concreción sobre las medidas de protección específica para menores no acompañados, así como cobertura jurídica para los hogares de acogida temporal; el acceso inmediato al ingreso mínimo vital para que puedan tener medios económicos de subsistencia; y la información puntual sobre la llegadas de nuevos desplazados para no tener que enterarse por la propia población que los ha ido a recoger; entre otras.