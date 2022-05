Europa plantea embargo total al crudo ruso, con transición hasta final de año

Después de muchas vueltas, reuniones, intentos de acuerdo y estudios para contener el impacto económico, y justo cuando parecía que poner de acuerdo a los Veintisiete era imposible ante el tajante veto de Hungría, este miércoles la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, realizó la propuesta definitiva a los Gobiernos europeos: imponer un embargo total al petróleo ruso, pero con un periodo de transición hasta final de año para contener el golpe en los mercados y preparar vías alternativas de suministro, y extendiéndolo más en el tiempo para Hungría y Eslovaquia, por su total dependencia.

“Seamos claros, no será fácil. Algunos Estados miembro son fuertemente dependientes, pero debemos simplemente trabajar en ello. Proponemos desde ahora una prohibición del petróleo ruso, una prohibición total de las importaciones de todo el petróleo ruso”, proclamó la jefa del Ejecutivo comunitario en el pleno del Parlamento Europeo reunido en Estrasburgo (Francia).

Esta ruptura con el petróleo ruso se hará de manera “ordenada” para que los propios países de la UE y sus socios tengan tiempo de buscar vías alternativas de suministro y contener el impacto en los mercados. Y el embargo afectará tanto al petróleo transportado por vía marítima como por oleoductos, sea crudo o refinado.

Con el objetivo de que el fin de las importaciones de crudo sea “progresivo”, Von der Leyen dijo que la UE renunciará “progresivamente al suministro ruso de petróleo crudo a lo largo de los próximos seis años y al de productos refinados de aquí a final de año”. De este modo, según prevé la jefa del Ejecutivo comunitario, se ejercerá una “presión máxima” sobre el Kremlin, al tiempo que se “reducirán al mínimo los daños colaterales”, porque “para poder ayudar a Ucrania necesitamos que nuestra economía sea fuerte”.

En estos momentos, la propuesta detallada sobre el sexto paquete de sanciones –cuya aprobación se prevé a finales de este mes de mayo– está siendo examinada por los Veintisiete en una reunión a nivel de embajadores en Bruselas, al tiempo que Von der Leyen informa de su contenido a los eurodiputados. La finalidad es que los Estados Miembro, algunos de los cuáles reclaman excepciones en la aplicación de sanciones por su fuerte dependencia, como Eslovaquia y Hungría, logren llegar a un acuerdo entre hoy jueves y mañana viernes.

“Putin quiso borrar a Ucrania del mapa y está claro que lo conseguirá”, proclamó Von der Leyen en el Hemiciclo, después de haber defendido las sanciones propuestas porque el presidente ruso debe “pagar un precio muy alto por su brutal agresión”. El embargo del petróleo supondría la siguiente gran decisión de la UE desde el embargo del carbón ruso, ya en marcha. El pasado año 2021 Europa compró a Rusia crudo por valor de 74.000 millones de euros y, según el Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio, 20.600 millones en lo que va de invasión.

UN AÑO MÁS DE PLAZO CON EL QUE EL GOBIERNO HÚNGARO SIGUE SIN ESTAR CONFORME. Sin embargo, la excepción a la norma serían Hungría –cuyo Gobierno vetó a lo largo de la última semana cualquier embargo al petróleo– y Eslovaquia, países totalmente dependientes y que, por su geografía, no tienen salida al mar. Para ellos se flexibilizará la normativa, ya que la CE le concederá un año más que al resto, hasta el 31 de diciembre de 2023, para vetar las importaciones de crudo ruso.

Pese a todo, a Hungría no le preocupa el cuándo, sino el cómo. Y es que el Gobierno húngaro, tras conocer la propuesta de la UE, no tardó en salir a criticarla, alegando que no contempla las dudas que aún persisten en Budapest sobre la seguridad energética húngara.

“No vemos planes en la propuesta actual para gestionar un periodo de transición ni cómo se garantizaría la seguridad energética de Hungría”, afirmó un portavoz del Ejecutivo de Viktor Orbán, Zoltan Kovacs, que recordó que el país recibe más del 60 % de su petróleo de Rusia.

SBERBANK SE QUEDARÍA FUERA DEL SISTEMA SWIFT. Además de sancionar el petróleo, Bruselas reclama ampliar la lista de bancos golpeados por las sanciones europeas y excluir a Sberbank –el principal banco del país y con una cuota del mercado del 37 % del sector ruso–, de la lista de entidades desconectadas del sistema de telecomunicaciones bancarias ‘swift’, así como otras dos importantes entidades bancarias rusas. “Con esto golpearemos a los bancos, que son esenciales sistemáticamente para el sistema financiero ruso y la capacidad de destrucción de Putin. Esto reforzará el aislamiento completo del sector financiero ruso del sistema global”, indicó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Cabe recordar que ya a finales de marzo fueron expulsados del ‘swift’ Bank Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Bank Rossiya, Sovcombank, Vnesheconombank y VTB.