Europa prepara sanciones económicas urgentes ante las atrocidades de Moscú

La Unión Europea (UE) avanza con “urgencia” en la preparación de más sanciones contra Rusia tras publicarse las “atrocidades” cometidas por las fuerzas armadas rusas en diferentes urbes ucranianas ocupadas y que ya han sido liberadas, como Bucha. Condenando la masacre en los “términos más enérgicos”, existe no obstante entre los Veintisiete cierta disparidad a la hora de cómo deben actuar para castigar a Moscú, especialmente teniendo en cuenta la dura iniciativa del presidente francés, Emmanuel Macron, quien ayer planteó un embargo comunitario al petróleo y carbón del Kremlin que no parece convencer a naciones como Alemania o Austria --aunque sí a otras, tal como Italia o Bélgica-- mientras España, de momento, guarda silencio hasta mañana. Y es que este miércoles todas las partes estudiarán las sanciones a aplicar en el marco de un gigantesco dilema continental tras una tragedia todavía mayor.

Ayer, en unas “horas sombrías para todo el mundo”, los países europeos se solidarizaron “plenamente” con Volodímir Zelenski, al que continuarán apoyando “firmemente” mientras llevan a la práctica más sanciones y ayudan a recopilar pruebas para que los autores de las distintas “masacres” que durante estos días son portada en tantos periódicos (desafortunadamente) acaben lo antes posible ante la justicia internacional.

Así lo indicó el jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, diciendo que “la UE seguirá apoyando firmemente a Ucrania” y avanzará, con “carácter de urgencia”, en “el trabajo sobre nuevas sanciones” contra la nación que lidera el ruso Vladímir Putin.

Tras referirse a las “imágenes inquietantes” de muertos civiles en Bucha y otras localidades cercanas a Kiev, el alto representante europeo para la Política Exterior y de Defensa señaló que dichos fallecidos son “el verdadero rostro de la brutal guerra de agresión que Rusia está librando contra Ucrania y su pueblo”.

En esta línea, también indicó que las “masacres” en Bucha y otras urbes ucranianas “quedarán inscritas en la lista de atrocidades cometidas en suelo europeo”, afirmando que “las autoridades rusas son responsables de estas atrocidades, cometidas mientras tenían el control efectivo de la zona” y que “los autores de crímenes de guerra y otras violaciones graves, así como los funcionarios gubernamentales y líderes militares responsables, rendirán cuentas”.

Respecto a las futuras medidas a aplicar, Borrell apuntó que la Unión apoya “todas” aquellas que aseguren la rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos y las violaciones del derecho internacional humanitario en Ucrania por parte de las fuerzas armadas rusas.

LA DURA PROPUESTA GALA. Ante la barbarie relatada, el presidente galo, Emmanuel Macron, demandó nuevas sanciones a Rusia, calificando de “crímenes de guerra” los sucesos reflejados en los medios, y planteando en particular un embargo al petróleo y al carbón ruso para lo que va a buscar una concertación europea en los próximos días. “Estoy a favor de un nuevo tren de sanciones” y “con el carbón y el petróleo tenemos que actuar”, afirmó Macron.

Paralelamente, el vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, dijo que “nada está fuera de la mesa” en lo que respecta al Ejecutivo comunitario, tras ser preguntado por si la nueva tanda de sanciones que prepara Bruselas incluirá restricciones a las importaciones de petróleo ruso.

DIVISIÓN ENTRE PAÍSES. A causa de la propuesta francesa, un nuevo debate se abrió entre los Veintisiete, con posturas en contra o a favor de castigar a Rusia con sus materias primas. Desde Italia, el ministro de Exteriores, Luigi Di Maio, subrayó este lunes que Roma “no vetará” la imposición de posibles sanciones contra el gas ruso, “especialmente después de las atrocidades” vistas, y en Bélgica su ministro de Finanzas, Vincent Van Peteghem, afirmó que tampoco se opondría a imponer un embargo al petróleo ruso, pero recalcó que las sanciones deben tener “un mayor impacto sobre Rusia que sobre la Unión Europea”.

Por su parte, países como Alemania o Austria trasladaron este lunes su particular “no” a Macron. El ministro de Finanzas germano, Christian Lindner, rechazó cortar el suministro de gas ruso y pidió “tiempo” para reducir la dependencia de Europa de esta materia prima, mientras su homólogo austriaco, Magnus Brunner, también se opuso. “Somos dependientes del gas ruso y pensamos que sanciones que nos golpeen más que a los rusos no sería bueno para nosotros. Por eso estamos en contra de sanciones sobre petróleo y gas”, dijo. En sintonía con ambos, la presidenta de Moldavia (no UE), Maia Sandu, señaló que su país no puede “prescindir” del gas ruso y que aún no encontró “alternativas” a este suministro.

Desde España, de momento silencio. La vicepresidenta de Asuntos Económicos del Gobierno español, Nadia Calviño, no quiso precisar si apoyaremos sanciones al gas, petróleo o carbón rusos, recalcando que el Gobierno central desde el primer momento ha “apoyado que la Unión Europea responda con unidad, determinación y solidaridad”.