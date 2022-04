Hungría pagará en rublos el petróleo y el gas a pesar de las advertencias de la UE

“Aceptar el pago del gas en la moneda rusa tendrá un alto riesgo para las compañías”, alertaba el miércoles la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von del Leyen, después de que un decreto del Kremlin obligase a los países que quisiesen seguir sirviéndose con gas ruso a pagar en rublos, y después de que se produjesen ya los dos primeros cortes de suministro ante las negativas: Polonia y Bulgaria.

Putin amenazó directamente con que no serían los únicos cortes, pues muchos contratos vencían a finales del mes de mayo y, de no renovarse en la moneda oficial de la Federación Rusa, quedarían rescindidos. Von der Leyen lo vió claro, se trataba de un “chantaje”, y la Unión Europea no sucumbiría al mismo, pues sería una forma de reforzar el ‘poder’ de Rusia en esta guerra.

De este modo, avisó de que quien pague el gas en rublos estaría cometiendo una violación de las sanciones de la UE, lo que podría traer consigo consecuencias legales. Sin embargo, hay países que no están dispuestos a quedarse sin el gas que les llega de Rusia, pues es su principal fuente de energía, como es el caso de Hungría, que confirmó este jueves que realizará el pago en rublos. Y es que este país tiene una dependencia del 100 % del gas ruso.

Así, el ministro de Exteriores húngaro, Peter Szijjarto, defendió ayer la decisión de Budapest en una entrevista en la televisión estadounidense, destacando que “el 85 % del suministro de gas” y “el 65 % del suministro de petróleo” llegan en estos momentos de Rusia. “¿Por qué? Está determinado por la infraestructura. No es por diversión, no hemos elegido esta situación”, resaltó, antes de incidir en que no hay rutas o fuentes alternativas que permitan a Hungría dejar de importar energía de Rusia. Como ellos, muchos más países no tendrán remedio.

HASTA 10 PAÍSES YA TENDRÍAN CUENTAS ESPECIALES PARA PODER EFECTUAR LOS PAGOS. El nuevo decreto ordenado por el presidente ruso, Vladimir Putin, obligaría a los “países inamistosos” con Rusia –Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y toda la Unión Europea– a abrirse una cuenta especial en rublos y otra en divisas en Gazprombank. La idea de Putin es que el banco reciba el pago en la divisa especificada en el contrato de suministro de gas (euro o dólar) y luego la convierta en rublos, en el mercado de divisas de Moscú, que sería quien lo depositase finalmente en la cuenta de rublos del comprador.

Y al parecer ya son un total de diez (entre ellos Italia) los compradores europeos de gas que abrieron cuentas especiales en Gazprombank y cuatro los que ya han efectuado los primeros pagos en la moneda rusa, según indicó el miércoles la agencia Bloomberg, citando a fuentes cercanas al gigante gasístico Gazprom. Y es que además de Hungría, países como Letonia dependen al 100 % del suministro ruso.

Eslovaquia y la República Checa serían los otros dos países europeos con una importación de gas ruso superior al 85 %. Por el contrario, habría nueve países en los que no se consume esta fuente de energía rusa: Noruega, Austria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Irlanda, Islandia, Malta y Suiza. Por encima del 50 % estarían Bulgaria (73 %), Lituania (53 %) y Polonia (50 %).

Ante este panorama, el canciller alemán, Olaf Scholz, pidió ayer a Alemania que se “prepare” ante un posible corte del suministro de gas ruso. “Hay que prepararse para ello”, declaró Scholz, sin que esté claro que este corte pueda producirse. Por su parte, Bruselas aclaró que aplicar el sistema de dos pasos que requiere el Kremlin para efectuar los pagos de gas es una violación de las sanciones de la UE contra Moscú pues implica una intervención con el banco central ruso.