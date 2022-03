Instan a evitar una tragedia humanitaria en Ucrania

20 organizaciones. Cerca de una veintena de organizaciones humanitarias hicieron ayer un llamamiento urgente a la comunidad internacional para que actúe en la prevención de una tragedia humanitaria en Ucrania si no se da un alto el fuego con las garantías de seguridad pertinentes para evacuar a los civiles y llegar a las personas que necesitan asistencia.

Las entidades, entre las que se encuentran Ayuda en Acción y Médicos del Mundo, reclamaron “desesperadamente” la rápida puesta en marcha de corredores humanitarios que permitan el flujo de la ayuda, la evacuación segura de la población civil y la salida de todos los trabajadores humanitarios que actualmente se encuentran cercados en lugares en peligro.

“Aunque las agencias de ayuda hemos conseguido activar rápidamente la respuesta humanitaria con medicamentos que salvan vidas, alimentos y artículos no alimentarios, es imposible que los trabajadores y los voluntarios entreguen todo el material si no se da un alto el fuego y se garantiza la seguridad, condiciones que no se están dando en este momento en las zonas de acción militar activa y en sus alrededores”, advirtieron en este contexto. e.p.