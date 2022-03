La vida en Mariúpol: beber el agua de lluvia y comer palomas callejeras

Mariúpol era una ciudad llena de vida, con parques, colegios, reuniones de amigos, encuentros en los bares de copas, fiestas nocturnas, estudiantes de Erasmus... En definitiva, una ciudad donde niños, adultos y ancianos llevaban su vida con normalidad, en medio de las comunidades de la vida occidental, como lo hace cualquiera de nosotros, en una gran ciudad de 450.000 habitantes.

Sin embargo, ya poco queda de lo que un día fue (y no hace siglos de ello, sino solo tres semanas). El 80 % de los edificios residenciales –con los salones donde las familias veían la televisión los domingos por las tardes o con las cocinas donde siempre había peleas por elegir el plato de la cena– han quedado destruidos por completo, calcinados entre las llamas de los bombardeos.

El alcalde de la ciudad anticipó que el 30 % de estas viviendas no tendrán restauración posible y, con ellas, se habrán ido los recuerdos de infancia de muchos niños que allí vivían y las vidas perdidas de los moradores que tuvieron la mala suerte de estar en el momento y en la zona incorrecta.

Pero la cosa no queda ahí, porque aún con toda la ciudad destruida, los bombardeos siguen incesantes. Este domingo, sin ir más lejos, fue atacada una escuela de arte que servía de refugio a 400 personas, entre ellas mujeres, ancianos y niños. En un comunicado publicado en Telegram se asegura que todavía hay gente entre los escombros y no se han podido aportar datos sobre el número de muertos y de heridos.

“El sitio de Mariúpol pasará a la historia por la responsabilidad rusa en crímines de guerra”, dijo Zelensky. Los ataques a Mariúpol se han endurecido en los últimos días y lo peor es que el Gobierno ucraniano ya ha admitido públicamente que en la actualidad no tiene posibilidad de enviar refuerzos militares.

Olexij Arestowytsch, asesor del presidente Volodomir Zelensky, aseguró que las fuerzas más cercanas están a más de cien kilómetros de distancia o ya involucradas en luchas con el enemigo. “Actualmente no hay una solución militar para la ciudad de Mariúpol. No es solo mi opinión, es también la opinión de los militares”, afirmó.

MÁS DE 4.000 PERSONAS HAN LOGRADO HUIR. Por suerte, muchos ciudadanos ya han logrado huir. Según las autoridades, un total de 4.128, entre ellas 1.200 niños, consiguieron salir de la ciudad sitiada a través de corredores humanitarios –aún a pesar de los numerosos incumplimientos del alto al fuego por parte de las tropas rusas durante las evacuaciones de los civiles–. Y otras miles de personas, según informó el propio Ayuntamiento, han sido deportadas por los invasores a Rusia.

Pero también hay muchos que se han quedado, por no querer dejar atrás a sus familiares, por los deseos de resistir o simplemente porque no han podido abandonar a tiempo la ciudad. Es el caso de la joven Galyna Balabanova, que logró salir hace bien poco de Mariúpol, pasando allí las últimas tres semanas de asedio, en su ciudad natal, viendo cómo sus vecinos han llegado a recoger agua de la lluvia y a cocinar palomas que encontraban en las calles para poder sobrevivir al cerco de las tropas rusas ante la falta de suministros básicos, que no llegan.

“Los vecinos se unían y habilitaban los sótanos como refugios. Ahora recogen agua de lluvia y cocinan palomas y otros animales en hogueras para poder sobrevivir. En la ciudad apenas hay medicamentos”, cuenta Balabanova a Efe en una conversación telefónica.

Balabanova por fin consiguió salir de Mariúpol el pasado 16 de marzo, el mismo día en el que las autoridades ucranianas acusaron a las rusas de atacar el Teatro del Drama de la ciudad, donde cientos de personas se escondían en el refugio antiaéreo del edificio. En su techo, tal y como mostraban las imágenes de satélite de la empresa estadounidense Maxar Technologies, una única palabra en ruso para disuadir la ofensiva contra las instalaciones: ‘niños’. Pero poco importó.

“En el momento del bombardeo del teatro justo estaba saliendo de la ciudad y sólo lo oí. A las afueras, desde el corredor (humanitario) se veía perfectamente cómo la ciudad estaba siendo atacada desde todas las direcciones y por todos los medios posibles”, relata. La joven usó uno de los corredores humanitarios habilitados para la evacuación, pero sus pasos fueron atacados.

“Milagrosamente no nos pillaron los disparos. A partir de ese momento seguimos en nuestro transporte particular y no utilizamos el corredor oficial, bajo nuestro propio riesgo. Por el camino había más de veinte puestos de vigilancia de hombres con uniforme ruso que inspeccionaban el coche cada 500 metros. Queríamos llorar de impotencia, porque dejábamos atrás a familiares y amigos en la ciudad”, señala.

LOS CORREDORES HUMANITARIOS SIGUEN SIENDO ATACADOS. Cabe recordar que las autoridades ucranianas han ido abriendo corredores humanitarios para evacuar a la población civil de las ciudades más importantes, pero el de Mariúpol está prácticamente bloqueado. “En la ciudad ví a los rusos, pero solo desde lejos, ya que en el momento de mi partida el centro de la ciudad todavía no había sido ocupado. Veía sus coches, vehículos de combate y tanques. También los ví en los puestos de control fuera de la ciudad, donde intentaban torturar psicológicamente a los que salían, mostrando su pseudo-fuerza”, afirma Balabanova.

Ella es una de esas miles de personas que han logrado huir de Mariúpol, donde las reservas de agua y comida se están acabando y prácticamente no se ha permitido la entrada de ayuda humanitaria en este tiempo, según el Programa Mundial de Alimentos de la ONU. “Mariúpol ha estado sometida a ataques de artillería, de aviación y tanques cada hora. Todas las calles, sin excepción, y la mayoría de las casas están destruidas. Las fábricas, en las que se situaban más de 15 refugios, eran atacadas todos los días”, indica.

Y no solo esos edificios, también escuelas y hospitales, ya que las autoridades ucranianas acusaron a Moscú de haber bombardeado un hospital infantil hace más de una semana, lo que dejó tres muertos, dos de ellos menores. Con estas situaciones, la gente “se preguntaba dónde se habían metido las autoridades, el alcalde e incluso la funeraria. Se preguntaban por qué ahora tenían que enterrar a sus seres queridos en sus propios jardines”, dice la joven, que afirma que los rusos “no se han limitado a sitiar la ciudad, sino que han decidido borrarla de la faz de la Tierra”.