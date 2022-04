Los corredores humanitarios no funcionan

evacuaciones. El Comando Operativo en el sur de Ucrania aseguró que el corredor humanitario previsto desde “las aldeas ocupadas” de la región de Jersón hasta la región de Dnipropetrovsk no funciona. “Los ocupantes no siguieron los acuerdos, no detuvieron el bombardeo y detuvieron la columna de evacuación en el bloqueo”, agregó.

Del mismo modo, la evacuación de civiles va “muy lenta” en la asediada Mariúpol y no ha sido posible habilitar este viernes corredores humanitarios. “No hay nada que destacar en Mariúpol. Todo va muy lento. En el lado ruso, todo es muy complicado, caótico, lento y, por supuesto, deshonesto”, lamentó la viceprimera ministra ucraniana, Irina Vereschuk en su cuenta de Facebook.

Así, destacó que el hecho de que el jueves “por primera vez la gente fuera de Mariúpol a Zaporiyia directamente (estos son los cuatro autobuses que pudieron salir) da esperanzas”. En este sentido, pidió disculpas a los habitantes que esperaron a ser evacuados pero no pudieron serlo, porque “el bombardeo comenzó cerca del punto de recogida, lo que obligó a cerrar el corredor humanitario” de inmediato, según explicó.

Además, denunció que un soldado tomó como rehén al jefe de transporte público estatal mientras organizaba los viajes. E.P.