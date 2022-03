Luz más barata para la “excepción ibérica”

La cumbre de la UE aprobó ayer la conocida como “excepción ibérica” en el mercado de la electricidad para que España y Portugal puedan adoptar medidas específicas debido a la condición de “isla energética” de la Península Ibérica. El presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, espera que el impacto del pacto, logrado por el Consejo Europeo en materia energética, se pueda notar en la factura de la luz en menos de una sola mensualidad. El mismo, permitirá que prospere la propuesta de los dos países para poner un precio máximo temporal para las centrales de ciclo combinado, que transforman la energía térmica del gas natural en electricidad.

Al término del Consejo, en conferencia de prensa conjunta con el primer ministro de Portugal, António Costa, Sánchez avanzó que a principios de la próxima semana los dos países harán su propuesta concreta a la Comisión Europea, que se ha comprometido ya a tramitarla de forma urgente. Según comentó posteriormente el jefe del Gobierno a los periodistas, la propuesta de precio tope del gas será lógicamente la misma para ambos estados ya que comparten interconexiones, si bien no quiso detallar cuál será ese precio máximo que planteen.

Sí mostró su confianza en que el trámite que comenzará la próxima semana pueda estar concluido en menos de un mes para que los consumidores, empresas e industrias noten ya en ese plazo la rebaja del precio de la electricidad en la factura de la luz. Además, dijo que se trata de una medida “excepcional, temporal, que no supone subvencionar al gas, no distorsiona los incentivos marcados desde Europa a las energías renovables ni tampoco los flujos de electricidad entre los países”.

“En definitiva, una medida que no distorsiona el mercado europeo de la electricidad, que no supone riesgo alguno para el cumplimiento de los objetivos de transición energética y de seguridad de suministro de la UE y que va a permitir a los dos gobiernos rebajar los precios de la energía”, añadió Sánchez, que insistió en que el acuerdo “cubre las expectativas” y se podrá poner un precio de referencia al gas que produce la electricidad. En este contexto, la compensación que conllevará no especificó de dónde procederá, pero sí aseguró que no será de ayudas públicas a las empresas gasísticas.

Por otro lado, el presidente del Gobierno manifestó que hay que seguir avanzando para adoptar a medio y largo plazo más medidas que permitan bajar los precios de la electricidad, como la compra común de gas y la reforma el mercado energético.

Sánchez no quiso entrar en los detalles del intenso debate que hubo en el seno de la reunión ante la propuesta hispano-portuguesa, así como su plantón durante media hora por supuestas filtraciones en el seno de la reunión y las reticencias de países como Alemania y Holanda y se limitó a señalar: “Lo que pasa en el Consejo se queda en el Consejo”.

Así las cosas, los líderes de la UE reconocieron en la cumbre de este viernes que España y Portugal necesitan un “trato especial” para gestionar los elevados precios de la electricidad por su bajo nivel de interconexión eléctrica con el resto del bloque.

“Hemos acordado un trato especial para la Península Ibérica de forma que puedan gestionar esta situación tan específica en la que se encuentran y manejar los precios energéticos”, afirmó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, indicando que el mix energético de España y Portugal posee una alta proporción de renovables, pero “pocas interconexiones” con los restantes estados comunitarios.