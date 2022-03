Multada la periodista Marina Ovsiannikova, que denunció en la TV rusa la propaganda y las mentiras del Kremlin

La periodista rusa Marina Ovsiannikova, detenida tras protestar contra la invasión de Ucrania durante la emisión el lunes de un informativo de una cadena pública rusa, ha sido condenada este martes a una multa de 30.000 rublos (255 euros al cambio actual) por su simbólica acción. Tras varias horas sin noticias sobre el paradero de Ovsiannikova, ésta ha reaparecido en un tribunal de Moscú, como consta en una imagen difundida por el abogado Sergei Badamshin y que muestra a la periodista junto a su supuesto defensor, Anton Gashinski, informa el periódico 'Novaya Gazeta'. Las autoridades judiciales han determinado que deberá pagar 30.000 rublos por organizar un acto público sin autorización, fruto de una sanción de índole administrativa, según fuentes citadas por la agencia Interfax.

No obstante, el Comité de Investigación ha abierto una causa para determinar si ha cometido un delito, en particular el que castiga la difusión de informaciones falsas sobre la actividad de las Fuerzas Armadas, susceptible de ser castigado hasta con 15 años de cárcel, según fuentes citadas por la agencia TASS. Ovsiannikova, originaria de Odesa (Ucrania), apareció en directo en un informativo del Canal 1 sujetando una pancarta en la que podía leerse "No creáis en la propaganda. Os están mintiendo". También gritó: "Parad la guerra". El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha criticado este martes la protesta, aunque ha desmarcado al Gobierno de cualquier posible actuación contra la periodista, a la que se ha limitado a acusar de "vandalismo". En cambio, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, le ha dado las gracias públicamente a Ovsiannikova por su gesto, así como a "todos los rusos que intentan sacara la luz la verdad" y "no tienen miedo de protestar", según un discurso difundido por su oficina. EP