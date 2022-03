PSOE y PP respaldarán que Rusia no siga siendo miembro del Consejo de Europa

Los representantes del PSOE y el PP en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) votarán este martes a favor de la salida de Rusia de esta última institución como consecuencia de la invasión de Ucrania, que también es estado miembro de la misma.

La APCE está celebrando una sesión extraordinaria este lunes y martes después de que el Comité de Ministros del Consejo de Europa haya decidido consultarle sobre posibles medidas adicionales contra Rusia por la invasión de Ucrania.

El pasado 25 de febrero, un día después de la invasión, el Comité de Ministros ya suspendió los derechos de representación de este país por “graves violaciones” de sus obligaciones como Estado miembro en virtud del Artículo 8 del Estatuto del Consejo de Europa.

Ahora, los miembros de la Asamblea Parlamentaria someterán a votación este martes un texto en el que expresan su opinión al respecto para su remisión al Comité de Ministros y que necesita recibir el apoyo de dos terceras partes de los 340 miembros de la misma.

Según ha explicado a Europa Press el senador socialista Antonio Gutiérrez Limones, que preside la delegación española, el apartado relativo a dar un paso más hacia la expulsión de Rusia debería salir adelante sin problemas, puesto que ha recibido el apoyo unánime de los cinco grupos políticos durante la reunión del Comité Político en la que se ha pactado el texto.

En concreto, según el texto al que ha tenido acceso Europa Press, la APCE se mostrará “convencida de que la gravedad de las acciones cometidas por la Federación Rusa y de que la profunda ruptura de confianza causada por ella plenamente justifican el recurso al Artículo 8 del Estatuto”.

RUSIA NO PUEDE SEGUIR SIENDO ESTADO MIEMBRO. Teniendo en cuenta esto y que Rusia no está cumpliendo sus compromisos como Estado miembro, “la Asamblea considera que la Federación Rusa no puede por tanto seguir siendo Estado miembro de la organización”.

En este sentido, “es de la opinión de que el Comité de Ministros debería solicitar a la Federación Rusa que abandone el Consejo de Europa”, añade la resolución. “Si la Federación Rusa no cumple con la solicitud, la Asamblea sugiere que el Comité de Ministros prevea la fecha inmediata posible a partir de la cual la Federación Rusa dejará de ser miembro del Consejo de Europa”.

Según explica Gutiérrez Limones, el Comité de Ministros no puede expulsar directamente a un Estado miembro, sino que primero se le debe invitar a abandonar el Consejo de Europa y solo si esto no ocurre entonces se procedería a su expulsión.

Dado que el Comité de Ministros se reune el jueves y teniendo en cuenta que ha solicitado la opinión formal de la APCE, ha considerado probable que se dé dicho paso el mismo jueves, si bien admite que el órgano podía ir en contra de lo expresado por los parlamentarios, aunque “sería raro”.

PSOE Y PP VOTARÁN A FAVOR. Gutiérrez Limones ha adelantado que los miembros del PSOE en la Asamblea Parlamentaria votarán a favor, igual que lo harán los del PP, según ha indicado a Europa Press Valentina Martínez, secretaria de Internacional del partido y que encabeza la delegación de los populares.

La diputada del PP ha destacado que con esta resolución se busca “lanzar un mensaje político lo más potente posible” a Rusia y ha confiado en que todos los miembros de la delegación española adopten una “postura clara y firme en contra de Putin y a favor de los ucranianos”.

“Vamos a estar muy atentos a lo que vote el resto de la delegación”, ha asegurado, mencionando en particular a la senadora de ERC Laura Castel y recordando el apoyo que en tiempos recientes han recibido los independentistas catalanes por parte de Rusia y de diputados prorrusos.



MADRID. E.P.