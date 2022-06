Putin descarta aislar la economía rusa ante las sanciones impuestas por Occidente y los países aliados

MADRID. EUROPA PRESS. El presidente ruso, Vladimir Putin, ha descartado aplicar un aislamiento sobre la economía y ha precisado que un país como Rusia no puede ser "cercado" en el marco de las sanciones impuestas por Occidente y los países aliados en represalia por la invasión de Ucrania. "No teníamos una economía cerrada. Es decir, en la época soviética, cuando nos aislábamos, creamos el llamado telón de acero: no vamos a hacer esto ahora. No pisaremos el mismo rastrillo", ha indicado Putin, tal y como ha recogido la agencia de noticias TASS.

En un encuentro con jóvenes empresarios este jueves, el jefe de Estado ruso ha indicado que la consolidación de la sociedad se puede lograr con "una economía fuerte" al tiempo que ha señalado sus preferencias en que las empresas extranjeras no interfieran con las nacionales, puntualizando que Rusia no se va a aislar. "Por supuesto, no deberíamos tener tales beneficios para nuestros socios (extranjeros) que socavan nuestra propia producción", ha explicado Putin, refiriéndose, además, a los puntos fuertes de Moscú, como la agricultura o el sector del 'big data'.

Pese a ello, ha indicado que la sustitución de importaciones "no es una panacea", aunque las autoridades se esfuercen en ello. "No importa cuánto intentemos reemplazar las bananas: no podremos", ha advertido, matizando que, con respecto a los sectores críticos, Moscú tendrá que desarrollar sus propias competencias. "La respuesta a todas las restricciones de nuestra parte puede y debe ser la desburocratización incondicional en la toma de decisiones", ha agregado el mandatario ruso, tal y como ha recogido el diario 'Rossiskaya Gazeta'.

Hace unas semanas, el ministro de Desarrollo Económico de Rusia, Maxim Reshetnikov, insistió en la teoría de que las sanciones impuestas por gran parte de la comunidad internacional como respuesta a la invasión de Ucrania están desestabilizando la economía mundial. Sin embargo, ya en abril, la gobernadora del Banco de Rusia, Elvira Nabiullina, advirtió de que la economía del país se enfrenta a un período "difícil" de cambios estructurales debido a las sanciones, que han impactado especialmente en el sector financiero.