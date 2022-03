Putin no dará gas “por caridad” a estados que no paguen en rublos

Kiev. El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, advirtió este lunes de que Rusia no proporcionará más gas “por caridad” a los países “hostiles” que no quieran pagarlo en rublos.

En este sentido, Peskov reconoció que el proceso de suministro de gas es “muy complicado” y dijo que Moscú aún evalúa los detalles de este suministro tras revelar sus planes de exigir el pago por esta materia prima en rublos para todos los estados que han impuesto sanciones en represalia a la invasión de Ucrania.

Si bien no avanzó posibles medidas contra los países que no quieran pagar en la moneda rusa, sí aseguró que Rusia “definitivamente” no proporcionará gas a Europa “gratis”. “Eso seguro”, dijo, remarcando que “es difícilmente posible comprometerse con la caridad” en la situación del país euroasiático, según recogió la agencia de noticias TASS.

Ante las citadas afirmaciones, los ministros de Economía del G7 coincidieron este lunes en calificar de “inaceptable” la exigencia del presidente ruso, Vladímir Putin, de que los suministros de gas y de otras fuentes de energía sean pagados en rublos.

“Todos los ministros coincidieron en que exigir el pago en rublos constituye una violación de los contratos vigentes. Un pago en rublos es inaceptable y pedimos a las empresas que rechacen la petición de Putin”, dijo el ministro alemán, Robert Habeck, tras una conferencia digital. Por otra parte, dijo que la exigencia de Putin puede verse como un síntoma de que las sanciones al banco central ruso que impiden el comercio de divisas con otros países lo tienen “contra la pared”.

Alemania es uno de los países más “reacios” a incluir el sector energético en las sanciones a Rusia en la guerra de Ucrania. En esta línea, el 55 por ciento del gas que se consume en el país germano es importado de Rusia y Habeck reiteró ayer la necesidad de romper la dependencia. “Debemos romper la dependencia del gas, del petróleo y del carbón ruso. Rusia no es ya un suministrador fiable”, dijo.

Cuestionado sobre si Alemania estaba preparada para una eventual interrupción de los suministros de gas rusos, señaló que había preparativos “para cualquier escenario y no solo ahora sino desde finales del año anterior”.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, agradeció la decisión de las potencias del G7 de declarar “inaceptable” la exigencia del presidente ruso de que se paguen en rublos los importaciones de gas y otras fuentes de energía a Rusia. “Agradezco al vicecanciller alemán el rechazo esa demanda”, afirmó en su cuenta en Twitter, donde expresó su agradecimiento a Francia, Italia, Japón, EEUU, Reino Unido y Canadá, además de Alemania, los países del G7, así como al conjunto de la Unión Europea (UE).

KURDISTÁN PUEDE COMPENSAR PARTE DEL DÉFICIT DE PETRÓLEO EN EUROPA. En relación a las materias primas y su escasez, el

primer ministro de la región autónoma del Kurdistán iraquí, Masrour Barzani, manifestó ayer que esta zona del norte de Irak tiene la capacidad de “compensar al menos parte del déficit de petróleo en Europa” y de convertirse en un exportador neto de gas “en un futuro cercano”.

“Nosotros, en el Kurdistán, actualmente tenemos la capacidad de compensar al menos parte del déficit de petróleo en Europa, si nuestros socios en Bagdad están dispuestos a trabajar con nosotros”, escribió en Twitter, donde recordó que la región produce y exporta unos 500.000 barriles de crudo diarios y que, por otro lado, diariamente genera 500 millones de pies cúbicos de gas. redacción