Recuperados cerca de 340 cadáveres de civiles en el ‘genocidio’ de Bucha

Las imágenes del ‘genocidio’ de Bucha han conmocionado al mundo entero. Cadáveres con disparos en la cabeza, manos atadas a la espalda y posiciones de tortura, muchos de ellos a medio enterrar, aguardaban por la llegada de las tropas ucranianas cuando el ejército ruso se retiró por completo de la ciudad cercana a Kiev. A su paso los invasores dejaron desolación, rostros de terror y los crímenes más salvajes documentados que se recuerdan en la Historia contemporánea de Occidente.

Por ahora las investigaciones para esclarecer los hechos continúan, mientras toda la comunidad internacional se vuelca en imponer sanciones al Kremlin condenando los ‘crímenes de guerra’ cometidos en Bucha. Por su parte, Rusia rechaza cualquier implicación en esta matanza y asegura que fueron las propias tropas ucranianas las que lo hicieron para tratar de culpar a Rusia.

De las víctimas, aunque muchas todavía quedan por descubrir, han logrado recuperarse 340 cuerpos, muchos de los cuáles tenían las manos atadas a la espalda y heridas de bala en la cabeza. Los servicios funerarios no dan a basto: “No tenemos tiempo. Hay al menos veinte direcciones más para hoy. Mucha gente está enterrada en los jardines de las casas. No podemos determinar un número exacto. Aún no hay listas. Hemos enterrado al menos 350 personas”, decían a los medios locales.

Zelenski SE DESPLAZA a la LOCALIDAD Y PIDE “DOCUMENTAR CRÍMENES DE GUERRA”. Ante esta situación, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, acudió a la citada localidad, donde acusó a las tropas rusas de cometer “crímenes de guerra y genocidio”. También supervisó las zonas destruidas y el equipamiento ruso que queda en las inmediaciones, estuvo charlando con la población local y visitó diferentes centros de ayuda humanitaria.

Tras pedir a los medios internacionales “documentar” las “atrocidades” cometidas por las tropas rusas en Bucha, recalcó que estos “crímenes de guerra serán reconocidos por el mundo como genocidio”. “Estamos al tanto de que miles de personas han sido torturadas y asesinadas, y muchas mujeres han sido violadas”, lamentó Zelenski, instando a Rusia a abandonar la violencia.

PRESIÓN INTERNACIONAL PARA QUE SE castigue la gran masacre. Desde los demás países ya advirtieron de que se tomarán medidas. El secretario general de la ONU mostró su “conmoción” y pidió una investigación independiente. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, prometió nuevas sanciones por parte de la Unión Europea. Y la presidenta, Úrsula Von der Leyen aseguró que “los responsables rendirán cuentas”.

En Alemania, el canciller Olaf Scholz anunció “medidas adicionales” a las que imponga la UE. En Francia, el ministro de Exteriores, Jean-Yves Le Drian aseguró que trabajará para que “estos actos no queden impunes”. En Holanda, pidieron que Putin sea procesado lo antes posible. En Polonia ya hablan de “actos de genocidio”. También Suiza, Japón, Nueva Zelanda, Israel y Sudáfrica, país aliado de Rusia, entre otros, se sumaron a las críticas.

RUSIA ACUSA DE “PROVOCACIÓN”. Pese a todo, el Ministerio de Defensa ruso sigue negando que sus fuerzas hayan cometido tales atrocidades. Y el Kremlin incluso ha ido un paso más allá, pidiendo una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas apuntando a “una provocación” del ejército ucraniano y de los “radicales” para intentar “interrumpir” las conversaciones de paz.

La ministra de Exteriores rusa, Maria Zajarova, resaltó que el hecho de que las condenas occidentales “fueran publicadas minutos después de que se publicaran los materiales no deja dudas sobre quién ordenó esta historia”. “Jefes de Estado, ministros de Exteriores, figuras públicas y expolíticos hicieron declaraciones a partir de vídeos de un minuto”, afirmó.