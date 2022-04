Rusia advierte del riesgo para Europa si Finlandia y Suecia entran en la Alianza Atlántica

El ministro finlandés de Exteriores, Pekka Haavisto, confirmó este lunes que tanto su país como Suecia han abierto sendos debates parlamentarios para estudiar pedir su ingreso en la OTAN. A su llegada al Consejo de Exteriores en Luxemburgo, Haavisto, que hizo referencia a la coordinación que existe entre Helsinki y Estocolmo para este objetivo, confirmó que el Parlamento nacional finlandés comenzará esta misma semana los debates sobre el ingreso en la Alianza Atlántica en base a una propuesta de seguridad planteada por el Ejecutivo que lidera la socialista Sanna Marin.

“Basándose en los debates, el Gobierno tomará su conclusión junto al presidente de la República”, explicó el ministro finlandés en declaraciones a los periodistas, aunque evitó fijar un plazo a la posible solicitud. “Está claro que hay voluntad del Parlamento de discutir todos los aspectos relativos a la situación de seguridad”, añadió, e indicó que una vez expresada la opinión de distintas fuerzas políticas, el Parlamento estudiará si existe el consenso necesario para pedir el ingreso en la alianza militar.

La agresión rusa contra Ucrania ha hecho más acuciante para Finlandia este escenario. El país, que comparte 1.300 kilómetros de frontera con Rusia, se encuentra de la mano de Suecia en este proceso, y Estocolmo también ha lanzado un debate parlamentario similar, indicó a los medios Haavisto.

Helsinki está coordinando sus pasos con el vecino nórdico, aunque según la decisión final de cada país será independiente.

Suecia y Finlandia son dos de los Estados miembros de la UE que no forman parte de la OTAN, sin embargo tiene una relación muy estrecha con la organización militar e intervienen en muchas de sus reuniones políticas y participan regularmente de maniobras y actividades militares con los aliados.

Funcionarios de los dos países han señalado al diario británico The Times que ambas naciones estarían listas para unirse a la OTAN “antes de verano” y de esta forma, pasar la Alianza Atlántica a contar con 32 miembros.

Cumbre en Madrid. A finales de junio se celebra en Madrid la cumbre ordinaria de líderes de la OTAN, en la que se espera que los aliados acuerden el nuevo concepto estratégico, marcado por las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania. Este sería el escenario idóneo para formalizar la solicitud de adhesión, que según ha explicado en varias ocasiones el secretario general, Jens Stoltenberg, podría ser rápida a la vista del alto nivel de alineamiento con los estándares de la alianza militar atlántica.

Los planes de los dos países no gustan en Moscú, que ayer ya advirtió de que su ingreso en la alianza no contribuiría a la seguridad en el continente europeo, “Hemos dicho en reiteradas ocasiones que la alianza en sí misma es más bien una herramienta para la confrontación. No es una alianza que garantice la paz y la estabilidad, y su mayor ampliación, por supuesto, no traerá seguridad adicional al continente europeo”, dijo este lunes el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa diaria.