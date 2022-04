Rusia anticipa el embargo europeo y corta el gas a Polonia y Bulgaria

Europa estaba tardando mucho en decidirse a embargar el petróleo llegado de Rusia, especialmente porque países como Alemania y Hungría no pueden prescindir (o, al menos, eso decían hasta ahora), del gas llegado de la superpotencia invasora. Así las cosas, no se esperaba aprobar el sexto paquete de sanciones económicas al Kremlin hasta finales de mayo. Pero Rusia les ha facilitado llegar a acuerdos, pues por su propia cuenta decidió este miércoles cortar el suministro a Polonia y Bulgaria, debido a la negativa de estos países de pagar en rublos.

Pero parece que la cosa no se quedará ahí, ya que el presidente de la Duma del Estado, o Cámara de los Diputados de Rusia, Viacheslav Volodin, se congratuló ayer por el corte de los envíos de gas ruso a Polonia y Bulgaria y pidió extender la medida a “otros países inamistosos”. “Gazprom suspendió totalmente los suministros de gas (a estos países). Es una decisión correcta. Los diputados de la Duma del Estado la respaldan”, escribió en su Telegram.

Agregó que Bulgaria y Polonia tuvieron la posibilidad de “aceptar la propuesta” del presidente ruso, Vladimir Putin, de pagar en rublos los suministros de gas natural. “Los dirigentes de esos países no lo quisieron. Pues que ahora expliquen a sus ciudadanos cómo van a salir de esta situación y qué intereses tomaron en cuenta al adoptar la decisión”, subrayó Volodin. Además, el presidente de la Duma añadió que “es necesario actuar de la misma manera con otros países inamistosos”.

Pues cabe recordar que, tras el anuncio realizado el pasado 31 de marzo por el presidente Putin que por decreto establecía que el comercio del gas natural ruso con los “países inamistosos” (los Veintisiete de la UE y otros 21 Estados) debía llevarse a cabo en rublos, todos los europeos se manifestaron en contra de ceder a tal ‘chantaje’.

GAZPROM YA HABÍA AVISADO EL DÍA ANTERIOR. Ante la negativa de Estados como, precisamente, Polonia y Bulgaria, el gigante gasístico ruso Gazprom ya había informado a sus compañías nacionales, Bulgargaz y PGNiG que cortarían el envío de gas a partir del miércoles, pues “al final del día hábil 26 de abril, Gazprom Export no recibió pagos por suministros de gas en abril (de estas compañías) en rublos, como establece el decreto del presidente de la Federación Rusa del 31 de marzo”.

“Los pagos por el suministro de gas a partir del 1 de abril deben realizarse en rublos utilizando los nuevos requisitos, sobre los cuáles se informó a las contrapartes de manera oportuna”, recalcó Gazprom, que aseguró que no se restablecerán los suministros “hasta que se realice el pago de acuerdo con el procedimiento establecido por decreto”.

La gasística rusa advirtió además a Sofía y Varsovia de que “Bulgaria y Polonia son Estados de tránsito y, en caso de retirada no autorizada de gas ruso de los volúmenes de tránsito a terceros países, los suministros para el tránsito se reducirán en este volumen”.

VARSOVIA Y SOFÍA PROMETEN QUE NO HABRÁ ESCASEZ, PUES SUS RESERVAS ESTÁN LLENAS. Con todo, parece que en Europa reina una calma tensa tras estos acontecimientos. Polonia promete que no habrá, pese a todo, escasez de gas, porque sus reservas son altas. La ministra de Clima y Medio Ambiente del país, Anna Moskwa, aseguró en la radio polaca que “las existencias de gas almacenado en Polonia rondan el 80 %, lo cuál es mucho”, y que de momento no habrá escasez en el país.

“Por el momento, no hay necesidad de buscar nuevos suministros: tenemos suministros de GNL (gas natural licuado), contamos con el interconector checo y, en un momento dado, recurriríamos al interconector lituano”, dijo la ministra polaca, que insistió en que “no habrá escasez de gas”, porque “los suministros están asegurados”.

Bulgaria también aseguró disponer de reservas almacenadas para unos seis meses, tras confirmar que efectivamente “hubo corte físico del gas” a mediodía, pues durante la mañana seguía llegando gas. El ministro de Energía búlgaro, Alexander Nikolov, precisó que el principal almacén para gas natural, situado al norte de Bulgaria, está al 18 % de sus capacidades en estos momentos.

AUSTRIA, ALEMANIA Y ESLOVAQUIA y hungría SE PRONUNCIAN. Mientras tanto, otros países ya ponen sus barbas a remojar para curarse de espantos. El Gobierno austríaco informó a sus ciudadanos este miércoles de que, por el momento, siguen recibiendo gas natural de Rusia “sin restricciones”. La ministra de Energía, Leonore Gewessler, dijo en la radio pública que a través del gasoducto Nord Stream y a través de Ucrania siguen llegando las cantidades acordadas de gas. Lo mismo dijo Hungría, que aseguró que no hay interrupción.

Por su parte, la Agencia Federal de Redes alemana aseguró ayer en su informe diario que “el suministro de gas en Alemania es estable” y no se ha visto afectado todavía. “Los operadores de la red de gas no han notificado ningún incidente particular. No se han registrado problemas en los suministros a Alemania”, precisó, subruyando además que los niveles actuales de llenado de los depósitos de almacenamiento de gas “son comparables a los del año 2017, y más altos que el 2015, 2018 y 2021”.

Asimismo, el Gobierno de Eslovaquia también aseguró estar preparado para afrontar “obstrucciones” de suministros de gas. El primer ministro eslovaco, Eduard Heger, aseguró que Eslovaquia mantendrá los pagos del gas “en euros, de acuerdo con las reglas acordadas y según las recomendaciones de la Comisión Europea”.