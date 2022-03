Rusia descarta el empleo de armas nucleares, pero sigue atacando complejos

Históricamente se ha pensado que una Tercera Guerra Mundial solo tendría lugar cuando las súperpotencias nucleares del planeta pulsasen el temido ‘botón rojo’ que daría inicio al lanzamiento de las primeras cabezas, con la sucesiva respuesta por parte del bando contrario. Por ello, la guerra de Ucrania, con Rusia, la primera potencia nuclear del mundo (6.255 cabezas nucleares), implicada, y los movimientos de las tropas hacia las centrales ucranianas, hacían temer lo peor.

Y es que la guerra nuclear no solo tiene que partir de las armas empleadas de forma directa, sino que también entra en juego la destrucción de centrales que liberen radiación al ambiente para acabar con la población. De este modo, la toma de control de Chernóbil, el primer día de invasión, el pasado 24 de febrero; y el posterior ataque a Zaporiyia, el 4 de marzo; dejaban claro que el Kremlin quería hacerse con las principales instalaciones nucleares de Ucrania, con ataques indiscriminados sin importar las consecuencias.

A partir de ahí, la amenazas continuas de Putin hacia Occidente y, especialmente, hacia Estados Unidos, condenando una posible entrada de la OTAN en el conflicto, hacían pensar que en cualquier momento, si la Alianza Atlántica tomaba parte en la guerra, la temida batalla nuclear directa daría inicio. Pero, este mismo martes, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, desmintió que algo así pudiese suceder, a pesar de que intervengan terceros países en la “operación militar especial”.

“Cualquier resultado de la operación, por supuesto, no es motivo para el uso de un arma nuclear. Tenemos un concepto de seguridad que establece muy claramente que solo cuando exista una amenaza para la existencia del estado en nuestro país, podemos usar y realmente usaremos armas nucleares para eliminar la amenaza”, explicó.

De esta manera, ante la posibilidad de utilizar armas nucleares en el caso de que un tercer actor se involucre –como puede ser Polonia, el más cercano a tomar parte–, Peskov dejó claro en una entrevista en la cadena de televisión rusa PBS que “no cree” que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se refiriera, con sus palabras (o amenazas) de que “no interfieran en los asuntos entre Ucrania y Rusia” a usar armas nucleares.

BOMBARDEO A UNA INSTALACIÓN EN JÁRKOV y alerta de peligro “sin precedentes”. Lo que sí no ha dejado de hacer el Kremlin desde el inicio del conflicto, y parece que tampoco dejará de hacerlo, es atacar deliberadamente instalaciones nucleares de Ucrania. Sin ir más lejos, este martes, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) informó de que una instalación de investigación nuclear había sufrido daños en la ciudad de Járkov, aunque el material nuclear había permanecido intacto.

Según señaló su director, Rafael Grossi, la instalación ya había sido alcanzada por bombardeos durante la guerra, aunque no hay riesgo para la población. “Su material nuclear es subcrítico, no puede haber una reacción nuclear en cadena, y el inventario radioactivo es bajo”, precisó Grossi en su último informe, en el que agregó además que la instalación también fue atacada el sábado.

“Ucrania dijo que el edificio, su aislamiento térmico y la sala experimental sufrieron daños, pero no la fuente de neutrones, que contiene material nuclear utilizado para generar neutrones para la investigación y la producción de isótopos”, detalló Grossi, que viajó este martes hasta Ucrania para abordar la mejora de la seguridad de las centrales y “prevenir el riesgo sin precedentes de un accidente nuclear”. Alertó de la necesidad de tomar medidas “urgentes” por el bien de Ucrania y también de los países de su entorno.

NO SE ENVIARÁN TROPAS MÁS ALLÁ DE UCRANIA. Sobre la posibilidad de que la invasión de Ucrania se extienda a otros países europeos, Peskov descartó que Rusia planee enviar tropas a países de la OTAN “si no es un acto recíproco”. “Si no nos hacen hacer eso, no podemos pensar en ello, y no queremos pensar en ello”, explicó durante la entrevista en la cadena PBS.