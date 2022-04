Rusia intenta hacerse con el control total del Donbás y refuerza tropas en la zona

Desde el pasado lunes la guerra de Ucrania ha entrado en una fase totalmente diferente. Los esfuerzos del Kremlin ya no se diversifican por todo el territorio, sino que se concentran en la zona del Donbás, donde se sitúan la autoproclamadas repúblicas independientes de Donetsk y Lugansk, reconocidas oficialmente por Rusia. Así, el resto del país, a excepción de la ciudad de Leópolis y otros pequeños reductos del ejército ruso, se encuentra libre de tropas. Con un potencial de casi un millón de soldados, el que todo el interés se ubique exclusivamente en una pequeña zona hace temer que el final de la guerra se decantará a favor de Rusia.

Después del inicio de la ofensiva en el este el lunes, ayer las Fuerzas Armadas de Ucrania afirmaron que las fuerzas rusas estuvieron intentando hacerse con “el control total” de las regiones de Donetsk y Lugansk aún con mayor intensidad. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, así lo confirmó también. “El enemigo ruso está intentando continuar las operaciones ofensivas en la zona Operacional Este para establecer el control total del territorio en las regiones de Donetsk y Lugansk, así como mantener un corredor terrestre con la Crimea ocupada temporalmente”, dijo el Estado Mayor del ejército ucraniano.

“Los principales esfuerzos del enemigo están centrados en romper las defensas de las tropas ucranianas en las regiones de Lugansk y Donetsk, así como en hacerse con el control total de la ciudad de Mariúpol”, recalcó en un mensaje en su cuenta oficial de Facebook. Asimismo, incidió en que “los ataques con misiles y los bombardeos contra objetivos civiles en toda Ucrania no se detienen” y apuntó a una “intensificación” de los mismos también en el oeste del país desde el comienzo de la semana, cuando fue atacada la ciudad de Leópolis.

Por su parte, el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, confirmó que, efectivamente, se había iniciado “la siguiente fase” de la “operación” lanzada el pasado 24 de febrero contra Ucrania, señalando que esa fase trata de lograr “la liberación total de las repúblicas de Donetsk y Lugansk”. Y apuntó, además, que la guerra “está arraigada en el deseo de Estados Unidos y Occidente de liderar el mundo: Quieren mostrar al mundo que no habrá multipolaridad”, argüió.

DESPLIEGUE DE CENTROS LOGÍSTICOS PARA REPARAR DAÑOS RUSOS. Las Fuerzas Armadas ucranianas apuntaron, además, que Moscú “sigue enviando armas y equipamiento militar a Ucrania desde las regiones centrales y orientales de Rusia”. “Junto a unidades de combate, traslada unidades de apoyo”, reseñaron. En esta línea, aseguraron que las fuerzas rusas “están desplegando centros logísticos y creando bases de campo para reparar y renovar el equipamiento dañado”.

Por otra parte, detallaron que “el enemigo ruso sigue bloqueando parcialmente la ciudad de Járkov” y agregaron que “en la zona de Izium, el enemigo ruso está llevando a cavo operaciones ofensivas en la orilla occidental del río Siversky Donets”. Además, Ucrania denunció ayer que Bielorrusia “sigue usando y dejando su territorio para bombardeos contra Ucrania y para tareas de reconocimiento de objetos en territorio ucraniano”. “Creemos en las Fuerzas Armadas de Ucrania. Ganemos juntos. Gloria a Ucrania”, zanjaron.

UCRANIA NO CONTEMPLA LA RENDICIÓN. Ante tal situación, Zelenski afirmó que “no importa cuántos militares rusos traigan a la zona. Seguiremos luchando y defendiéndonos. Vamos a seguir haciéndolo a diario. No vamos a rendirnos ni entregar nada que sea ucraniano, pero tampoco necesitamos nada que no sea nuestro”. Todo ello tras ver la importante concentración de tropas que se desplegó días atrás en el Donbás.

Y también quiso agradecer a “nuestros combatientes, nuestros soldados, nuestras heroicas poblaciones y ciudades que están resistiendo con firmeza”. Asimismo, concretó que los primeros ataques registrados en la zona del este de Ucrania fueron dirigidos hacia infraestructuras civiles e industriales, sobre todo en las zonas de Slobozhanski y Donetsk.

Por su parte, el jefe del gabinete presidencial de Ucrania, Andréi Yermak, se alineó con estas informaciones y reconoció que “la segunda fase de la guerra ha comenzado, pero hay que confiar en las Fuerzas Armadas. Nuestro ejército es fuerte”, señaló en su Telegram, si bien advirtió de que se están publicando muchas “informaciones falsas” sobre los acontecimientos del Donbás.

FLANCOS ACTIVOS. Respecto a los escenarios de conflicto, las Fuerzas Armadas remarcaron que en la dirección hacia Slobozhanski es donde se encuentran presentes la tropas del sexto batallón occidental, así como las de las Flotas del Báltico y del Norte, encargadas de bloquear la ciudad de Járkov. En las direcciones de Donetsk y Tavriia, las fuerzas rusas centran sus esfuerzos en hacerse con las localidades de Liman, Kreminna (que anteayer sucumbió), Popasna y Rubizhne, así como en reforzar su control hasta lograr el dominio total de Mariúpol, ciudad sitiada por los rusos desde hace semanas. En concreto, en Kremina, la situación se torna más complicada “a cada hora que pasa”, según indicó este martes el gobernador de Lugansk, Segei Haidai.