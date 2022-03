Rusia no ve aún viable un encuentro entre Zelenski y Putin ni pactar el alto al fuego

El 28 de febrero Kiev y Moscú iniciaron el diálogo en Bielorrusia con el objetivo de frenar los ataques en Ucrania y llegar a un acuerdo de paz. El 3 de marzo tuvo lugar la segunda reunión en la que se pactaron corredores humanitarios y entrega de medicinas y alimentos. La tercera fuer el 7 de marzo y en ella Ucrania destacó el acuerdo alcanzado sobre la logística de los corredores humanitarios. Desde entonces los encuentros han continuado por videoconferencia, pero por el momento Putin y Zelenski aún no se han visto las caras.

Y parece que no lo harán pronto, ya que la Presidencia rusa destacó este lunes que no hay suficientes avances en las conversaciones como para considerar una reunión entre los presidentes de Ruisa y Ucrania, tal y como había pedido Zelenski la pasada semana.

“Para hablar de una reunión entre los presidentes, primero hay que hacer los deberes y lograr un acuerdo sobre los resultados de las negociaciones”, señaló el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov. “Hasta ahora no se han logrado progresos significativos”, recalcó.

DE MOMENTO SEGUIRÁN LOS ATAQUES. En la misma línea, y precisamente por no llegar a puerto común las negociaciones, Rusia explicó este lunes que no se está negociando la posibilidad de un alto el fuego, porque “los nacionalistas” ucranianos aprovechan cualquier receso en las hostilidades para “reagruparse” y “atacar” las posiciones del Ejército ruso. El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, señaló que no se está negociando tal posibilidad, ya que “cualquier pausa es utilizada por las unidades nacionalistas para reagruparse” y “continuar los ataques contra el Ejército ruso”. Denunció que esa situación se ha producido “repetidamente”, lo que “complica el proceso” de diálogo entre delegaciones.

LLAMAMIENTO A LOS VEINTISIETE. En medio de esta confusa situación, Zelenski sigue buscando apoyo en Europa, y pidió este lunes a los países cerrar todos los puertos a los barcos rusos, defendiendo que “nadie tiene derecho a destruir el continente”. En un mensaje dirigido a la nación, el mandatario instó a todos los europeos, y en especial a los alemanes, a ejercer una mayor presión sobre Rusia por la invasión de Ucrania. “Es necesario cerrar todos los puertos e impedir que distribuyan sus productos, además de abandonar los recursos energéticos rusos”, dijo. “Alemanes, tenéis el poder. Europa es más fuerte que cualquier misil o carro de combate. Sin vuestro comercio, sin vuestras compañías y bancos no habrá dinero en Rusia para seguir adelante con esta guerra”, aseveró.

Así, manifestó que cree que “la paz es posible si se trabaja para ello”. Y aseguró que Ucrania es “parte de Europa y quiere serlo”, algo por lo que “está luchando en el campo de batalla”.