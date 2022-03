Rusia retira tropas de Kiev, pero las concentra en los ataques al Donbás

··· El alcalde de la ciudad de Chernígov, Vladislav Atroshenko, acusó a las fuerzas rusas de perpetrar un “ataque colosal” horas después de prometer que cesarían su ofensiva en la zona. “Otra confirmación de que Rusia siempre miente”, lamentó. Asimismo, aseguró que la ciudad sigue “bajo el fuego” de los bombardeos rusos, que no cesaron durante la madrugada del miércoles. De hecho, afirmó que Rusia no solo no ha reducido la intensidad de su ofensiva, sino que la ha aumentado y, como resultado, al menos 25 personas más han resultado heridas, todas ellas civiles. Así que el alcalde instó a revisar “cuidadosamente” cualquier promesa de Rusia, de la que sigue desconfiando, en la misma línea que lo hacen las autoridades occidentales como EE UU.