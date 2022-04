Sasha e Iván, dos niños que sueñan en el hospital con volver a casa con su padre

Hay un hospital en Leópolis en el que las sábanas no son blancas. Tienen dibujos de ositos, barcos o muñequitos de colores, porque bajo ellas duermen niños víctimas de la guerra, como los hermanos Sasha e Iván, que sueñan con salir de allí e ir a su casa para reconstruirla junto a su padre.

Su casa, dañada por los bombardeos, está en Jersón, la ciudad del Mar Negro y cercana a la Península de Crimea que Rusia controla ahora. El segundo día de la guerra los dos hermanos lograron escapar, pero poco después tuvieron un accidente de coche por el que llevan ya casi un mes en el hospital.

El abuelo de Sasha e Iván murió, su madre va poco a poco mejor. No pueden hablar con ella ni verla, porque lleva cuatro semanas ingresada en cuidados intensivos de otro centro sanitario distinto al suyo. Ellos están en el Hospital Clínico Infantil de Leópolis, en el oeste del país, donde en las últimas semanas han descansado en sus camas 350 menores que huían de la guerra.

Asegura el hospital que algunos de esos niños, por suerte los menos, fueron trasladados para recuperarse de heridas en bombardeos. Otros estaban previamente enfermos y siguen en tratamiento, y la mayoría acusa síntomas físicos a consecuencia del estrés de la guerra. Según datos ofrecidos esta semana por el Gobierno ucraniano, 213 niños han muerto y 389 han resultado heridos desde el inicio del conflicto.

EL DE LEÓPOLIS ES EL MAYOR HOSPITAL INFANTIL AL OESTE. El de Leópolis es el mayor hospital clínico infantil en el oeste del país, al que llegaron muchos niños enfermos que huían de los bombardeos junto a sus familias, entre ellos el niño herido en la estación de tren de Kramatorsk, que dos semanas después del suceso corretea por los pasillos rebotando una pelota amarilla. En su misma planta están los hermanos Sasha, de siete años, e Iván, de once años.

El primer día de la invasión, el 24 de febrero, ambos escucharon cómo los bombardeos retumbaban sobre su casa, que sigue en pie en la ciudad de Jersón, a la que Ivan dice que quiere volver ya. Su abuela contesta que habrá que esperar a que termine la guerra. Y es que Jersón es una ciudad de casi 300.000 habitantes que lleva ocupada desde principios de marzo por los rusos.

Tras una noche de temblores y cristales rotos, Iván y su familia dejaron a su padre y todas sus pertenencias en casa y se subieron en un coche rumbo a Leópolis, ya cerca de la frontera con Polonia, donde quedaron a salvo de la guerra gracias a la acogida de unos familiares.

SU ABUELO MURIÓ Y SU MADRE ESTÁ AÚN EN LA UCI. Cinco semanas después, el 31 de marzo, al abuelo se le paró el corazón mientras conducía el coche en el que de nuevo viajaba él con su familia. Él murió, el coche colisionó con una camioneta y los dos niños y su madre resultaron gravemente heridos. “El corazón de mi marido se paró por el estrés de la guerra”, asegura Switlana, la abuela de Iván y de Sasha, que pide alejarse de los niños para relatar la historia.

Hace casi un mes del accidente y la madre sigue en cuidados intensivos. Su padre no puede atenderlos: está en el frente. La atención psicológica que prestan desde el hospital a estos niños no es suficiente en tales circunstancias. Iván tiene ahora sobre su cama dos teléfonos, uno que le pertenece y otro que es el de su madre. No lo quiere perder de vista porque es lo único de ella que tiene cerca y porque confía en que su padre la llamará pronto.