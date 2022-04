Sumy y Mikolaiv, totalmente liberadas de tropas rusas

repliegue. El jefe de la administración militar de Sumy, Dimitro Zhivitski, anunció en la noche del jueves para el viernes en su perfil de Facebook que la región “está libre” de fuerzas rusas, aunque instó a la población a quedarse en sus casas debido a la gran cantidad de zonas minadas e inexploradas. “El territorio está libre de orcos –en referencia a las tropas rusas–, por lo que si escuchas explosiones (y ha habido muchas en los últimos días) estos son rescatistas y técnicos en explosivos trabajando”, precisó. Y alertó de que, con todo, aún hay que tener “mucho cuidado”, pues aunque “el territorio está siendo limpiado, puede haber docenas o cientos de soldados rusos” escondidos, “asustados”.

En la misma línea, el gobernador de la región de Mikolaiv, al sur del país entre Crimea y Odesa, Vitali Kim, aseguró este viernes que prácticamente no quedan en la zona soldados rusos, a los que acusó de difundir bulos sobre sus hipotéticos avances. “Estos monstruos no pueden hacer nada, disparan a nuestras ciudades de forma remota para sembrar el pánico entre la gente y causar el máximo daño posible a los civiles” y difunden información falsa “diciendo que avanzan, pero no es cierto”, dijo. Efe