Ucraína recupera terreo ata chegar á fronteira de Járkov

Despois de máis de oitenta xornadas de conflicto, ao exército ruso acábanselle as ideas para conseguir facerse co control de Ucraína. O que pensaban que ía ser unha sinxela incursión nun país con escaso poder defensivo, convertiuse nun bombardeo sin senso no que xa non só sofren obxetivos militares, senón tamén civís.

E, a pesares das numerosas tentativas de avance, cada vez as tropas rusas vense obrigadas a replegarse máis e máis. Se comezaron pola retirada de Kiev, do norte y do oeste de Ucraína, agora nin sequera o Donbás sucumbe. E é que este luns o gobernador da rexión ucraína de Járkov, Oleh Sinegubov, informou de que o exército de Ucraína logrou avanzar ata a fronteira rusa nesa localidade.

Os seus comentarios producíronse despois de que o Ministerio de Defensa difundise un vídeo no que, precisamente, aparecen as tropas ucraínas preto da fronteira. “Chegamos, estamos aquí”, escoitábase dicir a un soldado ucraíno.

Sinegubov indicó así que lo Sinegubov indicou así que os ucraínos “están orgullosos das súas tropas” e explicou nunha mensaxe difundida na súa conta de Telegram que volveron a colocar “un sinal de tráfico que indica onde empeza a fronteira rusa”.

“Damos as grazas a todos aqueles que arriscaron a súa vida para liberar a Ucraína dos invasores rusos”, aseverou antes de matizar que isto demostra a “falta de adecuación das reservas que Rusia aínda ten á súa disposición”. De feito, xa a semana pasada, o alcalde de Járkov, Igor Terejov, asegurou que as tropas rusas estaban a retirarse das inmediacións da zona e retrocedendo cara á fronteira.

Este mesmo luns, o xeneral Richard Barrons, excomandante do Comando das Forzas Conxuntas de Reino Unido, describiu o avance das tropas ucraínas como “unha derrota” para Rusia en Járkov, a segunda cidade máis grande do país e de vital importancia estratéxica na guerra pola súa proximidade á fronte leste, e, por tanto, ao Donbás.

“Era, simplemente, un obxectivo militar demasiado grande para o exército ruso”, sinalou Barrons, resaltando que Rusia “non ten os números, a vontade nin a habilidade para poder facerse coas grandes cidades”.

SEGUEN AS NEGOCIACIÓNS PARA LIBERAR A PLANTA DE AZOVSTAL. Así as cousas, o presidente de Ucraína, Volodimir Zelenski, indicou este luns no seu habitual discurso á poboación, que as forzas armadas ucraínas non pararán ata que recuperen o Donbás e as tropas rusas cesen a súa ofensiva no país.

“Seguimos con negociacións moi complicadas e delicadas para salvar ao noso pobo de Mariúpol, da planta siderúrxica de Azovstal”, explicou, facendo fincapé en que “os ocupantes aínda non queren admitir que están nun calexón sen saída e que a súa chamada ‘operación especial’ xa crebou”.

“Toda esta brutalidade dos ocupantes, que Ucraína está a experimentar todos os días, só conducirá ao feito de que os soldados rusos sobreviventes levarán o mal de volta a Rusia, devolverano porque se retirarán”, aseverou.

NOVA OFERTA PARA DEPOÑER AS ARMAS E SALVAR A VIDA. Mentres tanto, no Donbás, as milicias da autoproclamada república popular de Donetsk, anunciaron plans para cercar ás unidades militares ucraínas nese terreo sen tomar as grandes cidades. “Non imos entrar en Avdíivka nin noutras cidades grandes. Imos a replegarnos, e así poderemos cercalas”, dixo o portavoz, Eduard Basurin.

Agregou que, con esta manobra, serán cortadas as canles loxísticas e “os que están alí quedarán cercados”. “E eles tamén terán a posibilidade de conservar a vida”, dixo Basurin, en alusión a que poderán depoñer armas.