Ucrania acusa a Rusia de ejercer violencia selectiva contra mujeres y niñas

KIEV (DPA/ EP) Las autoridades ucranianas han acusado este domingo a las tropas rusas presentes en el país de ejercer violencia sexual selectiva contra mujeres y niñas ucranianas. En un vídeo publicado en Twitter, el miembro del Parlamento, Olexiy Goncharenko, ha afirmado que se han encontrado varios cuerpos de mujeres desnudas en el borde de una carretera no muy lejos de Kiev. "Se entiende lo que ha pasado", ha subrayado, agregando que, tras agredir a las mujeres, los rusos han intentado quemar sus cuerpos. El alcalde de Irpin, Oleksander Markushin, ha denunciado que las mujeres y las niñas de la localdiad han sido tiroteadas, y ha declarado a Deutsche Welle que luego han sido arrolladas por los tanques rusos. El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, ha incidido en un mensaje de vídeo publicado en Twitter, en que cuanto más rápido pueda el Ejército ucraniano "liberar" los territorios ocupados por Rusia, más se respetarán allí los Derechos Humanos. "Las mujeres no serán violadas. Los niños no tendrán que ver cómo violan a sus madres. Los civiles no serán asesinados", ha aseverado Kuleba, añadiendo que Ucrania necesita apoyo para lograrlo: "Necesitamos armas, ahora", ha recalcado.

MINAS ANTIPERSONA. Ginebra (EFE) El Ejército ruso está utilizando minas antipersona “inteligentes” especialmente diseñadas para detectar la presencia de objetivos en un rango de 16 metros y explotar a la altura de los ojos, el cuello y la entrepierna, denunció hoy la ONG Handicap Internacional, consagrada a la lucha contra estas armas. Estas minas rusas, denominadas POM-3 y también conocidas como Medallion, son una nueva generación de este armamento y disponen de un sensor sísmico para detectar a una persona a cincuenta pasos de distancia y detonar la carga sin necesidad de que el dispositivo sea pisado o manipulado, denunció la ONG en un comunicado.

Las minas fueron desplegadas por el ejército ruso el pasado 26 de marzo en territorio ucraniano mediante cohetes disparados desde lanzadores terrestres especialmente diseñados para ese propósito, según recogía el reciente informe difundido por la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW). “El 80 % de las víctimas de estas armas el pasado año fueron civiles, de los cuales un 30 % eran niños. Las minas matan y causan heridas graves, a menudo con graves secuelas físicas y traumas psicológicos duraderos”, subrayó Anne Héry, directora del servicio legal de Handicap International. Las minas antipersona están prohibidas por el Tratado de Ottawa de 1997, firmado por 164 países entre los que no se encuentra Rusia, pero sí Ucrania. Handicap International indica que estas minas ya fueron utilizadas en el conflicto entre el ejército ucraniano y los grupos armados prorrusos que desde 2014 ha azotado la región oriental del Dombás. EFE