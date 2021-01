Illa: “Seré el candidato de quien quiera pasar página

Miquel Iceta reivindicó ayer al candidato socialista a las elecciones del 14 de febrero, el ministro Salvador Illa, como la única alternativa a un nuevo gobierno de ERC y JxCat que incida en la “decadencia” de Cataluña.

El número uno del PSC al 14F, el ministro Salvador Illa, aseguró que será el candidato de toda la gente que quiera “pasar página” al procés, una década “perdida” en la que Cataluña ha perdido oportunidades económicas y se ha dividido socialmente.

“Voy a ser el candidato de toda la gente que quiera pasar página y avanzar. No voy a preguntar a nadie qué ha hecho estos últimos diez años, no pienso ajustar cuentas con nadie. Creo en una Cataluña sin revanchas y que se centra de verdad en lo que importa: el trabajo digno, la sanidad pública y los avances sociales”, dijo, según Efe.

Lo hizo ayer durante el Comité Federal que el PSOE celebró en Barcelona, a escasos días de que empiece la campaña electoral de las elecciones catalanas del 14 de febrero y de que Illa abandone el Ministerio de Sanidad para volcarse “al 101 por ciento en su labor de candidato”.

En su intervención, que no lleg a los diez minutos, el presidenciable del PSC no aludió a la polémica sobre la fecha electoral, que aún puede variar si el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) finalmente desestima los recursos contra el aplazamiento decretado por el Govern, que situaba las elecciones el 30 de mayo argumentando la mala situación epidemiológica en la comunidad.

Illa centró su discurso en esbozar cuál será su propuesta para iniciar una nueva etapa política en una Cataluña que está “debilitada” tras años de “división”, pero que “unida es imparable”.

“La solución no vendrá de una parte arrollando a la otra, sino de un sentimiento superador, reparador, que venga de lo más profundo de nosotros mismos”, expuso.

En este sentido, subrayó que no perderá “ni un minuto en reproches”, sino que dedicará el tiempo a destacar lo que pueden hacer los catalanes si trabajan unidos”, dijo en medio de una semana con varias tensiones en el PSOE.