Un gobierno, que como todos los gobiernos, pone a sus hombres de confianza en puestos clave donde pueden controlar la vida del país. Imaginemos además que ese Gobierno es tan sectario que ordena a dichos hombres de confianza manipular, mentir y faltar a los compromisos que implican su trabajo

Imaginemos un CIS que cuece unas estadísticas siempre a favor de rojos y morados. Imaginemos un epidemiólogo experto que niega la existencia de datos de alarma sobre la pandemia hasta después de la manifestación feminista en la que según alguna vicepresidenta “en acudir les va la vida”, el problema es que se llevó la vida de muchos más que no fueron a la manifestación. Imaginemos un director de correos que no envía los sobres a Venezuela porque sabe que allí odian a los partidos financiados por chavistas y no quieren que esos votos puedan decantar la perdida de un diputado como puede ocurrir en Pontevedra.

Imaginemos un Gobierno totalmente arruinado por la crisis económica actual y no es capaz de pagar ni los ERTE, pero regala 15 millones a los medios de comunicación y 100 millones más para publicidad institucional, 100 millones a las asociaciones de violencia de genero, 125 millones para las fundaciones del multimillonario Bill Gates, 50 millones al Gobierno de Venezuela, 100 millones a la ONU para luchar contra el sida y la malaria, 83,4 millones para los artistas del dedo en la ceja y perdona 100 millones a los promotores de viviendas... sin embargo dedica unos miserables 51 millones para promover el empleo.

Imaginemos un Gobierno que dedica 780 millones en créditos para empresas culturales, que los artistas cobren el paro y en reducciones fiscales a los mecenas pero solo aporta 100 millones en créditos para “proteger” a las familias y luchar contra la pobreza infantil.... 100 millones que solo son créditos que esas familias pobres que tendrán que devolver.

Imaginemos un Gobierno con un presidente y 22 ministros más casi 700 altos cargos de confianza que cobran una media de 82.000 euros y que vienen a costar unos 57 millones cada año (cifra que aumentará un 2,25 % tras la subida salarial que ellos mismos se han aprobado). A eso le debemos añadir 4.841 sueldos más en personal de confianza y asesores que suponen otros casi 250 millones año.

Imaginemos un Gobierno que conseguirá que nuestra caída del PIB alcance el 12 % y que la del desempleo supere el , las peores cifras de todos los países de la OCDE que, evidentemente, también sufrieron la pandemia, logrando que el endeudamiento del país sobrepase el 130 % del PIB y así conseguir instaurar algo que ellos llaman la ‘Deuda Perpetua’.

No quiero ni imaginarme que tendremos que aguantar otros tres años más viendo como este Gobierno destruye lo que queda del país...