Johnson, ante una rebelión si rompe el protocolo norirlandés

Londres. Destacados miembros del Partido Conservador han advertido al primer ministro británico, Boris Johnson, que puede enfrentarse a una rebelión en el Parlamento si decide tramitar una ley para suspender de formar unilateral el Protocolo para Irlanda del Norte que acordó con la Unión Europea (UE). “Hay muchos colegas que no apoyarán esto. No podemos ir por ahí rompiendo los acuerdos internacionales que no nos gustan”, afirmó un exalto cargo conservador al diario The Times, que no revela su identidad. Otro tory pronosticó además que incluso si la Cámara de los Comunes (Baja) aprobara una legislación de esa naturaleza, el texto acabaría “triturado” en la de los Lores (Alta). efe