Jordi Pujol pide disculpas en un libro, pero asegura que él no es un corrupto

PUBLICACIÓN El expresidente de la Generalitat catalana Jordi Pujol pide “perdón” por su confesión de la existencia de dinero no declarado en Andorra, aunque asegura que él no es un corrupto: “La herencia de mi padre no es fruto de comisiones ilegales. No es fruto de corrupción política”, subraya.

Así lo señala en el libro Entre el dolor i l’esperança (Proa y Enciclopèdia), en el que se recoge una entrevista sobre su trayectoria con el periodista Vicenç Villatoro.

También niega que haya querido usar la política para enriquecerse, e incluso afirma que su patrimonio personal decreció “bastante” desde que entró en política: “Yo tenía mucho más patrimonio en 1975 que cuando fui president” catalán.

El exmandatario también opina que “buena parte de la crítica encarnizada” que se le está haciendo ahora “ni es justa ni responde a la realidad”.

“Incluso, responde en buena parte a una voluntad de ajustar cuentas”, señala Pujol, que en otro fragmento del libro denuncia la existencia “de una campaña política y mediática” dirigida contra su persona.

En la publicación también aborda someramente su relación con la familia: afirma que tuvo siete hijos “por optimismo vital” y bajo dos motivaciones potentes, “la fe cristiana y el patriotismo”.

Más adelante, reconoce que él no cumplió “lo suficientemente bien como padre de familia”.

“Y esto es culpa mía. Una culpa que no debo trasladar a mis hijos ni a mi esposa. Sobre todo, no a mi esposa, que es quien, mientras pudo actuar sobre el conjunto de la familia, lo hizo con eficacia”, argumenta.

Pujol también se refiere en otro epígrafe del libro a la crisis en el espacio convergente, y admite sentirse responsable de ella en parte, aunque apunta que también hubo más factores que contribuyeron a ella, como la crisis económica en toda Europa. EFE